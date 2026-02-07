(Crónica) Martín Zubimendi allana la victoria del líder Arsenal contra el Sunderland

El Arsenal extendió su ventaja al frente de la Premier League tras la victoria en el Emirates Stadium, donde Martín Zubimendi abrió el marcador antes del descanso al colocar un remate raso desde fuera del área, que tras golpear en la base del poste superó la línea de gol. Según informó Europa Press, el conjunto dirigido por Mikel Arteta sumó los tres puntos al imponerse por 3-0 al Sunderland AFC en la jornada 25 del campeonato inglés, resultado que refuerza su posición por encima de sus rivales directos en la lucha por el título.

Europa Press detalló que la cuenta para el líder se completó en la segunda mitad, cuando Viktor Gyökeres amplió la diferencia al finalizar una jugada dentro del área y acertar con un disparo pese a perder el equilibrio, marcando el 2-0. El propio Gyökeres se encargó de sentenciar el partido en el descuento, al aprovechar un contragolpe conducido por Gabriel Martinelli y cerrar la goleada con el tercer tanto. El Sunderland, que ocupa la zona media de la tabla con 36 puntos, no pudo generar ocasiones para recortar distancias, quedando superado frente a un rival que dominó el partido en todos los tramos.

El medio Europa Press también informó sobre los otros resultados destacados de la jornada liguera. El Manchester United se impuso por 2-0 al Tottenham Hotspur en Old Trafford, en un duelo marcado por la expulsión de ‘Cuti’ Romero a la media hora, lo que condicionó al equipo visitante. El primer gol llegó en el minuto 38 a través de Bryan Mbeumo, quien remató con la zurda después de un córner. En la recta final, Bruno Fernandes firmó el 2-0 al anticiparse a la defensa rival tras un centro de Diogo Dalot. Con este triunfo, el Manchester United alcanzó los 44 puntos y se mantiene en la parte alta de la clasificación.

Por su parte, el Chelsea escaló hasta los 43 puntos después de vencer por 3-1 al Wolverhampton Wanderers en condición de visitante. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Cole Palmer fue la figura del encuentro al conseguir un ‘hat-trick’, con sus dos primeros goles desde el punto de penal y el tercero en una jugada colectiva que contó con la asistencia de Marc Cucurella. Este resultado permitió a los ‘blues’ acortar distancias respecto al Aston Villa, que empató 1-1 frente al Bournemouth en el Vitality Stadium pese a haberse adelantado en el marcador. El Aston Villa, que suma 47 puntos y se mantiene en tercera posición, vio cómo el equipo local igualó en la segunda mitad, luego de que Rayan anotara el tanto del empate en el minuto 55.

Según destacó Europa Press, el Manchester City comparte puntuación con el Aston Villa —ambos con 47 unidades— y se prepara para enfrentar al Liverpool, con la posibilidad de alcanzar los 50 puntos en caso de lograr la victoria en su próximo compromiso. El duelo ante el conjunto de Anfield cobra especial relevancia, ya que los dirigidos por Pep Guardiola saltarán al campo sabiendo que el Arsenal lidera la tabla con 56 puntos.

El triunfo del Arsenal permite consolidar su ventaja en lo más alto de la liga, presionando tanto al Manchester City como al Aston Villa y al resto de perseguidores. La derrota para el Sunderland representa un freno en su intento de escalar posiciones y mantenerse cerca de los puestos de acceso a competiciones europeas.

Europa Press subrayó que el desarrollo del encuentro en Londres se resolvió a favor de los locales por la eficacia en ambas áreas y el control de las acciones durante buena parte de los 90 minutos. La aportación de Zubimendi fue determinante para abrir el partido, mientras que Gyökeres ratificó su momento goleador con dos definiciones precisas, una a partir de un balón suelto en área rival y otra culminando un rápido contraataque. Gabriel Martinelli también tuvo un papel relevante, al servir la asistencia que permitió el tercer gol.

El balance de la jornada indica que, además del Arsenal como líder sólido, otros equipos históricos como Manchester United y Chelsea buscan consolidar plazas europeas. El Aston Villa lamentó no haber mantenido la ventaja inicial, mientras que el Manchester City afrontará un partido clave que podría reconfigurar las posiciones en la cima de la clasificación si logra superar al Liverpool. Europa Press concluyó que la Premier League mantiene una lucha cerrada en las primeras posiciones tras disputarse el grueso de la fecha 25, a la espera de los próximos enfrentamientos entre los protagonistas del campeonato.