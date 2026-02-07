Cae el consumo de alcohol, tabaco y cannabis en estudiantes de 14 a 18 años y crecen las adicciones a juego y pantallas

El consumo de alcohol, tabaco y cannabis entre los estudiantes de 14 a 18 años en la Comunidad de Madrid cayó en 2025, mientras que aumentan las adicciones relacionadas con el juego y las tecnologías entre este grupo poblacional.

Así se desprende de la última Encuesta sobre el uso de Drogas de Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES 2025), que se realiza con periodicidad bienal y en la que se documentan las sustancias con mayor prevalencia de consumo en los últimos 12 meses entre los jóvenes del país.

Tras haber consultado a más de 3.700 escolares madrileños, el estudio concluye que alcohol (66,8%), los cigarrillos electrónicos (38,2%), el tabaco (19,1%) y el cannabis (14,1%) son las drogas más consumidas, por delante de los hipnosedantes (tranquilizantes y/o somníferos), con un 13,1%, y cocaína, que se queda en el 2,5%.

Pese a liderar la tabla, se constata el descenso en el consumo de todas ellas en los últimos años. Desde el Gobierno regional se ha destacado especialmente el "descenso histórico" de casi ocho puntos en el consumo de cannabis, pasando del 21,8% de 2023 al 14,1% en 2025, siendo además más acusada entre las mujeres que entre los hombres.

En este caso, ha remarcado, la disminución coincide en el tiempo con el desarrollo del Plan Regional contra las Drogas que el Ejecutivo autonómico estrenó en noviembre de 2023 con la campaña 'Los porros golpean tu vida hasta destrozarla'.

En el caso del tabaco, también se recoge una reducción de ocho puntos en este mismo periodo entre quienes admiten fumar, pasando del 27,1% de 2023 al 19,1% del pasado año.

Respecto al alcohol, aunque el 70,6% de los encuestados en 2025 reconoce haber bebido alcohol alguna vez en su vida, y el 66,8% en el año previo a la realización del informe, estas cifras suponen una notable reducción frente al 74,8% y el 72,4%, respectivamente, de 2023.

Desde el Ejecutivo madrileño han remarcado así que, pese a esta tendencia descendente, las cifras continúan reflejando "una amplia normalización" entre los adolescentes. Sí se observa, en cambio, una reducción notable del consumo intensivo (borracheras, atracón o botellón).

Por su parte, el uso de cigarrillos electrónicos alcanza el 38,2%, más de cinco puntos menos (43,5%) que en 2023. Sin embargo, los resultados muestran todavía que este hábito está bastante extendido entre los jóvenes, por encima incluso del tabaco tradicional.

Por sexos, las sustancias legales (alcohol, tabaco, cigarrillos electrónicos e hipnosedantes) son las más consumidas por las estudiantes de 14 a 18 años, mientras que en el caso de los varones destacan el cannabis, la cocaína y el éxtasis.

ADICCIONES AL JUEGO Y LAS PANTALLAS

Frente a ello, desde el Ejecutivo autonómico se ha puesto el acento en el "preocupante" aumento de las adicciones ligadas a las apuestas (presenciales, hasta el 13,3%, y online, hasta el 19,4%) y al uso intensivo de tecnologías digitales (videojuegos, internet y redes sociales).

En la misma línea, se observa un aumento también "preocupante" de las adicciones comportamentales ligadas a las nuevas tecnologías, como internet y las redes sociales. Un fenómeno que desde la Dirección General de Salud Pública apuntan que evidencia la necesidad de reforzar la prevención y educación en el ámbito familiar y escolar sobre los riesgos asociados a estos fenómenos, promoviendo un uso responsable y fomentando alternativas de ocio saludables.

PLAN REGIONAL CONTRA LAS DROGAS

El Plan Regional Contra las Drogas, en el que el Ejecutivo madrileño invierte 200 millones de euros con la participación de todas sus consejerías, ya ha cumplido 69 de las 75 actuaciones previstas en su totalidad o se encuentran en avanzado estado de desarrollo.

Una de ellas, el servicio 012 Contra las Drogas, ofrece atención especializada de psicólogos las 24 horas del día y los 365 días a personas con problemas de adicciones, familiares y profesionales. Desde su estreno, ha asistido a 453 madrileños.

También se han repartido de cerca de 3.200 carteles-espejo en estaciones de Metro, institutos, centros juveniles, deportivos y culturales con el objetivo de que los jóvenes conozcan los efectos nocivos y perjudiciales de las drogas con el lema Estás viendo al responsable de tu vida.

A ello se unen los buzones físicos y electrónicos en colegios e institutos madrileños en los que poder alertar de la presencia de drogas en esos entornos, y los 700 talleres de prevención del cannabis para formar a 800 profesores.