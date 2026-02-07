Aplazados el Sevilla-Girona y el Cádiz-Almería por el temporal en Andalucía

La borrasca Marta, que ha dejado vientos intensos y lluvias copiosas en la comunidad andaluza, motivó que autoridades evaluaran la seguridad de los encuentros deportivos, lo que derivó en la recomendación de aplazar dos partidos de fútbol programados para este sábado. Según informó LaLiga, los duelos Sevilla FC-Girona FC, correspondiente a la vigésima tercera jornada de LaLiga EA Sports, y Cádiz CF-UD Almería, correspondiente a la vigésima quinta jornada de LaLiga Hypermotion, no se celebrarán en las fechas y horarios inicialmente previstos, siguiendo indicaciones de Protección Civil y la Junta de Andalucía.

LaLiga detalló en un comunicado que la suspensión de ambos encuentros responde a instrucciones recibidas por parte de las autoridades regionales y de seguridad, sumadas a la petición expresa de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, que pidió anular el encuentro entre Sevilla FC y Girona FC en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante las condiciones meteorológicas adversas provocadas por la borrasca. El partido se iba a jugar este sábado a las 18:30 horas, mientras que el duelo Cádiz-Almería estaba programado para las 21:00 en el estadio Nuevo Mirandilla.

El medio informó que la situación meteorológica en la región, caracterizada por lluvias persistentes y rachas de viento, llevó a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar el aviso naranja en la provincia de Sevilla, un indicativo de riesgo importante para la población y para la organización de eventos multitudinarios. La patronal precisó que la decisión busca garantizar tanto la integridad de los asistentes como la de jugadores y personal vinculado a la realización de los partidos.

Tal como consignó LaLiga, la notificación sobre la reprogramación de los encuentros se comunicará cuando las condiciones sean evaluadas y en coordinación tanto con los clubes afectados como con los organismos pertinentes. Ni Sevilla FC ni Girona FC, ni tampoco Cádiz CF o UD Almería, disponen todavía de nuevas fechas para disputar estos encuentros. De acuerdo con LaLiga, cualquier actualización se anunciará una vez exista consenso entre todas las partes implicadas.

De acuerdo con la información publicada, la alerta meteorológica y la interrupción de estas jornadas deportivas se insertan en un contexto de temporal que afecta a buena parte del sur peninsular. Andalucía, especialmente Sevilla y Cádiz, experimenta desde hace varias horas un episodio de lluvias torrenciales y ráfagas de viento que han provocado afecciones a infraestructuras y al desarrollo de actividades al aire libre. La naturaleza del aviso naranja implica riesgos específicos para la movilidad, la seguridad ciudadana y la organización de concentraciones de público.

LaLiga subrayó que la evolución del temporal y el seguimiento de las indicaciones de Protección Civil serán factores determinantes para definir la reprogramación de los partidos. La coordinación entre los clubes, los cuerpos de seguridad y las autoridades meteorológicas continuará hasta que se den las circunstancias necesarias para celebrar los encuentros con garantías. Todos los actores implicados permanecen atentos a las nuevas directrices que puedan emanar de la Junta de Andalucía y de los órganos competentes, así como al progreso de la borrasca Marta y sus efectos sobre las provincias afectadas.

La suspensión afecta a los aficionados y al calendario competitivo, obligando a reorganizar no solo estos enfrentamientos sino también la planificación de ambos campeonatos, lo que repercutirá en los preparativos de los propios equipos. LaLiga recalcó que cualquier decisión posterior se comunicará oficialmente a través de sus canales habituales.