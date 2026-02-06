Agencias

Xbox extenderá a más países la verificación de edad que implementó en Reino Unido en 2025

A partir de 2025 llegará a más regiones el sistema para limitar interacciones y regular acceso de menores, según el último informe de transparencia, junto con mejoras en moderación, reducción de mensajes indeseados y más funciones de seguridad digital

El sistema de verificación de edad que Xbox introdujo previamente en Reino Unido permite restringir el acceso de menores a determinados contenidos y regula la manera en que pueden interactuar con otros usuarios, pretensión que la compañía pretende llevar a más países a partir de 2025. Según publicó Europa Press, esta decisión se comunica en el contexto de la presentación del sexto Informe de Transparencia de la plataforma, coincidiendo con las actividades del Día Internacional del Internet Seguro celebrado el 10 de febrero.

Xbox, de acuerdo con Europa Press, subrayó en su informe que estas medidas tienen como objetivo fortalecer la protección de los usuarios más jóvenes en sus entornos digitales. La compañía detalló que la verificación de edad estará acompañada de cuentas específicas para niños y adolescentes, que adaptan la experiencia según sus necesidades, además de controles parentales que ya se encuentran disponibles mediante la aplicación Xbox Family Settings. Estos controles posibilitan a padres y tutores supervisar la actividad digital y configurar parámetros para limitar o permitir determinadas funciones de juego y comunicación.

El medio Europa Press detalló que el informe también dedica una atención especial al progreso de los sistemas de moderación proactiva, basados en inteligencia artificial, que desde el año anterior abarcan once categorías adicionales de conductas dañinas. Entre ellas se incluyen los discursos de odio, actos de intimidación, acoso y trampas. Xbox señaló que esta ampliación permitió abordar una gama más amplia de comportamientos no permitidos en la plataforma, manteniendo así un entorno seguro para todos los participantes.

Según señaló Europa Press, la empresa resaltó una reducción considerable en los reportes por mensajes no solicitados o de spam durante el último año. Las quejas por mensajes de desconocidos disminuyeron un 23 por ciento, mientras que los mensajes identificados como spam sufrieron una caída del 90 por ciento respecto al periodo anterior. Xbox atribuye este descenso a las mejoras aplicadas en la moderación del sistema de mensajería, donde intervienen tecnologías de IA y equipos de supervisión humana para analizar y bloquear contenidos perjudiciales con mayor eficiencia.

En cuanto a los mecanismos para denunciar comportamientos o contenidos inapropiados, Europa Press relató que Xbox remarcó la integración de estas opciones directamente en los menús de los juegos multijugador, tomando como ejemplo Forza Horizon 5, desarrollado por Turn 10. Los jugadores pueden reportar contenido generado por usuarios, detección de trampas y conductas antideportivas en tiempo real, lo que agiliza la respuesta ante posibles problemas y otorga mayor control a la comunidad sobre el ambiente en el que juegan.

De acuerdo con lo difundido por Europa Press, la combinación de sistemas automáticos y moderadores humanos constituye otro de los pilares de la estrategia de Xbox para abordar comportamientos perjudiciales en línea. Esta colaboración tiene como finalidad detectar, analizar y bloquear de manera precisa y eficiente las acciones que infringen las normas de la comunidad, respondiendo a la magnitud y la diversidad de las interacciones que se producen dentro de la plataforma.

Además de las novedades en moderación y verificación de edad, el informe aborda distintas iniciativas de educación digital. Europa Press reportó que Minecraft Education incorporará un nuevo entorno denominado CyberSafe: Bad Connection?, que forma parte de la colección CyberSafe y emplea dinámicas de juego para enseñar a niños y jóvenes los principios de la seguridad digital. Esta inclusión responde al compromiso de la empresa con la formación y concientización en torno al uso responsable y seguro de las tecnologías.

A través de la combinación de restricciones de edad, controles parentales, mejora de los filtros de mensajes y atención a la denuncia de comportamientos inapropiados, y la introducción de contenidos formativos en sus plataformas, Xbox apunta a reducir los riesgos asociados al acceso de menores a entornos digitales. Todas estas medidas, según Europa Press, buscan asegurar que la experiencia de los niños y adolescentes en el ecosistema Xbox se desarrolle bajo parámetros de mayor protección y educación en seguridad digital.

El Informe de Transparencia difundido por Xbox representa un compendio de las acciones emprendidas en materia de seguridad durante el último año, focalizado tanto en la prevención de riesgos como en la respuesta ante incidentes reportados por los usuarios. Según Europa Press, estas iniciativas reflejan la evolución de las políticas y tecnologías que la compañía adopta para afrontar los desafíos propios de las comunidades digitales con usuarios de grupos etarios diversos.

