Xabi Prieto: "El fútbol nos debe una final con nuestra gente y eso es una motivación extra"

La distancia de un mes entre el partido de ida y el de vuelta en la eliminatoria ante el Athletic Club introduce factores adicionales que podrían incidir en el desarrollo del cruce, según las declaraciones de Xabi Prieto recogidas por Europa Press. El representante institucional de la Real Sociedad subrayó que este intervalo temporal puede influir en la dinámica de ambos equipos y generar cambios a lo largo de la serie de semifinales de la Copa del Rey, en la que el equipo de San Sebastián busca alcanzar una nueva final.

De acuerdo con Europa Press, Prieto manifestó que los jugadores perciben que el fútbol y la vida adeudan a la afición de la Real Sociedad la oportunidad de presenciar una final junto a su público. El exfutbolista recordó que en el año 2020, por razones asociadas a la pandemia, la final no contó con espectadores en las gradas, lo que, en su opinión, constituye ahora una motivación adicional para que el equipo logre la clasificación a la instancia definitiva del torneo.

Prieto, quien participó en el sorteo de las semifinales como representante institucional del club donostiarra, señaló que enfrentarse a cualquier rival en esta ronda supondría un reto exigente. No obstante, consideró que el hecho de encontrarse con el Athletic Club en un derbi vasco otorga a la eliminatoria un carácter especial para futbolistas y aficionados, calificando la serie como “preciosa”. Subrayó que la posibilidad de vivir dos derbis en apenas un mes y con acceso a la final de por medio representa un incentivo significativo tanto para quienes forman parte del plantel como para la hinchada.

El exjugador detalló que, a su juicio, obtener un buen resultado en el estadio San Mamés será una de las claves del enfrentamiento. Prieto recalcó que el partido de ida puede marcar la pauta de la eliminatoria, aunque insistió ante Europa Press en que la espera de varias semanas entre ambos encuentros podría modificar el contexto inicial, agregando incertidumbre y la posibilidad de cambios relevantes en los equipos.

Por otra parte, Prieto valoró el impacto de la reciente llegada de Pellegrino Matarazzo al banquillo de la Real Sociedad. El representante institucional destacó que desde su nombramiento el equipo ha disputado siete partidos de los cuales ha obtenido cinco victorias y dos empates. Según puntualizó, esos encuentros han estado signados por remontadas, la resolución de partidos en los minutos finales y la aparición de situaciones de gran tensión, aspectos que, en su opinión, demuestran la frescura y la mentalidad positiva que el entrenador ha fomentado en la plantilla.

Prieto explicó a Europa Press que este nuevo impulso ha sido bien recibido por los futbolistas, quienes, a su juicio, han asumido con entusiasmo la propuesta del cuerpo técnico. Acerca de la perspectiva para el club, expresó el deseo de que esta dinámica positiva se mantenga, fortaleciendo las opciones de la Real Sociedad en las etapas definitivas de la Copa del Rey y en otros compromisos de la temporada.

El exjugador también hizo hincapié en la relevancia del entorno y la comunión entre jugadores y seguidores en esta clase de partidos. Aseguró que el objetivo compartido de alcanzar la final y tener la oportunidad de celebrarla junto a la afición motiva de manera especial al vestuario. Según reportó Europa Press, esa expectativa ha generado un clima de ilusión dentro y fuera del club, en la antesala de dos derbis seguidos con acceso directo a una final en juego.

La Real Sociedad afronta de este modo una eliminatoria que Prieto calificó de muy complicada, debido tanto a la entidad del rival como al contexto emocional que acompañará los próximos encuentros. Según detalló el exfutbolista y representante del club donostiarra, el reto ante el Athletic Club volverá a poner en primer plano la pasión de los derbis y la importancia de los detalles en partidos a doble partido donde la rivalidad regional y la historia reciente se entrelazan con el objetivo de alcanzar el último partido del torneo.