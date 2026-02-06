Socialistas y liberales en el PE critican que dos comisarios acudan a un acto de campaña de la derecha en Eslovenia

La carta remitida por los grupos Socialistas y Demócratas (S&D) y Renew a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó inquietud respecto a la reputación de neutralidad e independencia de la Comisión tras la participación reciente de altos funcionarios en actividades vinculadas a la campaña electoral eslovena. En el documento, ambas formaciones señalaron que la presencia pública de los comisarios europeos podría percibirse como una intervención en el proceso político nacional, lo que consideran puede afectar la percepción de imparcialidad de la institución y su compromiso con los intereses generales de la Unión Europea. La noticia principal, según publicó el medio original, se centra en la exigencia de estos grupos parlamentarios para que la Comisión Europea investigue la intervención de los comisarios en un evento partidista antes de las elecciones en Eslovenia.

De acuerdo con la información difundida por la fuente, los grupos parlamentarios S&D y Renew solicitaron formalmente a Von der Leyen revisar las circunstancias que rodearon la participación del comisario de Defensa, Andrius Kubilius, y del comisario de Cohesión y Reformas de la UE, Raffaele Fitto, en una rueda de prensa conjunta con líderes eslovenos del Partido Popular Europeo (PPE). La comunicación fue firmada por la presidenta de S&D, Iratxe García, y la presidenta de Renew, Valérie Hayer. Ambos formaciones señalaron que la presencia de los comisarios junto al líder opositor Janez Jansa, del Partido Demócrata Esloveno, y Jernej Vrtovec, de Nueva Eslovenia, ambos pertenecientes al PPE, tuvo lugar en un contexto previo a las elecciones generales que Eslovenia celebrará en las próximas semanas.

Según detalla el medio, la preocupación de los grupos resides en que la aparición pública de representantes de la Comisión al lado de candidatos nacionales puede vulnerar el principio de imparcialidad que rige el comportamiento de los miembros del Ejecutivo comunitario. En el escrito dirigido a la presidenta de la Comisión Europea, los líderes parlamentarios advirtieron que el artículo nueve del Código de Conducta establece de forma explícita que los comisarios deben abstenerse de acudir a campañas electorales nacionales. Señalaron que el hecho de que ambos funcionarios participaran en una rueda de prensa de apoyo a candidatos del PPE durante el periodo electoral parece constituir una infracción directa de esa disposición.

La misiva argumentó que esa modalidad de respaldo público puede minar tanto la reputación como la neutralidad institucional de la Comisión, y que el hecho de que figuras de alto rango utilicen su posición durante la campaña política “podría percibirse como un uso indebido de la autoridad institucional para influir en los procesos políticos nacionales.” En el comunicado, consignado por la fuente, los firmantes subrayaron el riesgo de que la Comisión pueda resultar asociada a los enfrentamientos políticos internos, y cuestionaron la vigencia del compromiso de la institución con la imparcialidad y la independencia respecto a los intereses particulares de sus Estados miembros.

El medio agregó que, según Socialistas y Demócratas y Renew, la presencia de los comisarios europeos junto al presidente del PPE, Manfred Weber, en el evento de campaña no solamente amenaza los valores de independencia y neutralidad del Ejecutivo europeo, sino que también puede poner en entredicho la voluntad de la Comisión de representar el interés general de la Unión Europea. Por este motivo, los grupos parlamentarios pidieron a Von der Leyen examinar detalladamente la actuación de los comisarios y tomar las medidas necesarias para reafirmar el compromiso de la institución con estos principios esenciales en el periodo sensiblemente político que constituye la campaña electoral.

Consultada sobre las demandas de los grupos parlamentarios, la Comisión Europea defendió la actuación de sus miembros, argumentando que su participación en la rueda de prensa formaba parte de un programa políticamente equilibrado. Según explicó en Bruselas el portavoz de la Comisión, Maciej Berestecki, ambos comisarios celebraron reuniones tanto con representantes del partido en el gobierno como de la oposición eslovena. Berestecki destacó que los comisarios europeos se ciñeron estrictamente a los asuntos de la Unión Europea y a cuestiones vinculadas con sus respectivas áreas de competencia durante su visita en Eslovenia.

De acuerdo con la defensa que expuso la Comisión, los comisarios tienen la responsabilidad de mantener contactos políticos en los niveles europeo y nacional, y conservan la capacidad de expresar sus opiniones políticas si así lo desean. El organismo consideró que estas funciones forman parte de su papel como líderes políticos en el seno de la Unión Europea, y que su presencia en el acto no representó una toma de partido explícita en la contienda electoral eslovena.

La controversia se origina en un contexto marcado por la inminencia de las elecciones generales en Eslovenia, donde la presencia de altos funcionarios de la Comisión junto a candidatos de una formación política suscita el debate sobre la separación institucional entre los órganos de la UE y la actividad política nacional. Según S&D y Renew, este tipo de actuaciones adquiere una relevancia especial en periodos considerados sensibles desde el punto de vista político, como son las campañas electorales, y por ello demandaron una revisión y posibles medidas que salvaguarden la credibilidad del Ejecutivo europeo frente a la ciudadanía del bloque.

El episodio ha reavivado la discusión sobre los límites del comportamiento institucional de los miembros de la Comisión Europea durante procesos electorales en los Estados miembros, poniendo en primer plano las tensiones recurrentes entre el deber de neutralidad institucional y las realidades políticas de la Unión Europea. Conforme publicó la fuente, la respuesta institucional ante esta reclamación podría sentar criterios para futuras intervenciones de comisarios en eventos de naturaleza política, particularmente en los periodos de campaña dentro de la Unión.