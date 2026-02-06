Renfe, Iryo y Ouigo cancelan 350 trenes por la huelga de la próxima semana

El personal ferroviario de Serveo, así como de compañías dedicadas al transporte de mercancías como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail, figura entre los colectivos laborales impactados por las movilizaciones que comienzan este lunes en todo el sistema ferroviario de España. La convocatoria de huelga afecta además a los servicios ofrecidos por Renfe, Iryo y Ouigo, que han suspendido 350 trenes de alta velocidad, lo que repercute de forma directa en miles de viajeros y trabajadores. La protesta, que se prolongará hasta el miércoles, busca forzar cambios estructurales en materia de seguridad y condiciones laborales, justo cuando las negociaciones con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible no han conseguido una solución definitiva. Según consignó el medio que originó la información, los sindicatos mantienen el pulso mientras continúan las conversaciones, con el escenario abierto a una eventual desconvocatoria si prosperan nuevas propuestas ministeriales.

El Ministerio de Transportes decretó servicios mínimos del 73% en las rutas de alta velocidad, lo que ha obligado a suspender una parte relevante de la oferta regular. De acuerdo con la información publicada, Renfe dejará sin operar 272 trenes y mantendrá en servicio 723 de los 995 previstos en los tres días de huelga. Iryo cancelará 48 servicios y mantendrá 136 de los 184 programados; Ouigo, por su parte, suspenderá 30 trenes y operará 80 de los 110 que tenía planificados. Estas cifras ilustran el fuerte impacto que la convocatoria está teniendo sobre la movilidad de pasajeros y la operativa interna de las empresas.

El paro no se limita a la alta velocidad. Los servicios de media distancia de Renfe verán la cancelación de 683 operaciones, ya que los servicios mínimos establecidos para este segmento alcanzan el 65% (quedarán en funcionamiento 1.277 de los 1.960 recorridos). En cuanto a los trenes de cercanías, se mantendrá un 50% de los trayectos durante las horas valle y subirá al 75% en franjas de mayor demanda; en Cataluña, la cobertura se situará entre el 33% y el 66%, dependiendo de la franja horaria. El transporte de mercancías resultará especialmente afectado, al quedar operativos solo el 21% de los servicios mínimos establecidos, según detalló el medio que publicó la noticia.

El origen de la protesta sindical se encuentra en la demanda de mayores inversiones para fortalecer la seguridad en el sistema ferroviario, así como en el rechazo a la externalización de labores a empresas privadas. Estas exigencias se intensificaron tras los accidentes registrados en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Según reportó el mismo medio que publicó los datos, los sindicatos han reclamado cambios normativos y refuerzos en el mantenimiento de la red ferroviaria, además de la incorporación de más personal, especialmente en el gestor de infraestructuras Adif.

Las negociaciones mantenidas hasta ahora con el Ministerio de Transportes han permitido algunos avances, como la consideración de nuevas partidas de inversión y el compromiso de aumentar la plantilla, además de la elaboración de normativas dirigidas a mejorar la seguridad. Sin embargo, las centrales sindicales consideran insuficientes las iniciativas presentadas, ya que implican un incremento del gasto público que requiere el visto bueno del Ministerio de Hacienda, por lo que las principales demandas aún no han sido satisfechas, según publicó el medio que originó la noticia.

Los sindicatos han argumentado que la continuidad de la huelga responde a la necesidad de obtener garantías efectivas de que el Gobierno adoptará medidas concretas financiadas y ejecutadas a corto plazo. El medio citado señaló que una eventual desconvocatoria del paro dependerá de la evolución de las negociaciones en curso y de la respuesta del Ministerio de Transportes a las reivindicaciones presentadas por los representantes de los trabajadores.

El impacto logístico y social de la huelga alcanza a todos los segmentos del sistema ferroviario estatal y afecta tanto a pasajeros regulares como a empresas que dependen del movimiento de mercancías a través de la red nacional. La afectación incluye diversos perfiles de empleados, entre ellos los que prestan servicios a bordo para Serveo, y se extiende a todos los operadores que desempeñan funciones esenciales en el transporte de personas y productos en España, según el medio responsable de la cobertura.

Después de los recientes accidentes, la presión sindical se ha traducido en nuevas reivindicaciones de transparencia en el mantenimiento, mayor dotación presupuestaria y participación directa en la toma de decisiones sobre la operativa diaria y la gestión de la seguridad. El texto publicado indica que la demanda de no externalización responde al temor de que empresas privadas asuman tareas consideradas esenciales para la fiabilidad y la prevención de incidencias en el tráfico ferroviario.

En el fondo del conflicto se encuentra un debate sobre el modelo de gestión ferroviaria, el papel de los operadores públicos y privados y el equilibrio entre la prestación de servicios y la protección de los derechos laborales y la seguridad. El medio original recoge la existencia de reuniones previas donde, a pesar de las propuestas del Ministerio, la falta de compromisos efectivos ante la Hacienda pública dificulta una solución definitiva. Así, con la convocatoria en curso, el sector ferroviario español afronta esta semana una de las movilizaciones más amplias de los últimos años, con proyecciones sobre pasajeros, trabajadores y la economía nacional, según detalló la fuente informativa.