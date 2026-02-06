(Previa) España ansía arrebatar a Portugal el trono europeo de fútbol sala

La selección española masculina de fútbol sala buscará este sábado (19.30 horas/Teledeporte) en el Arena Stozice de Ljubljana recuperar el trono continental en una final del Europeo 2026 ante su principal rival, Portugal, que defiende el trono y el dominio que heredó precisamente de España.

Españoles y portugueses han cumplido con los pronósticos y serán los protagonistas de la final soñada seguramente de este Campeonato de Europa. Ambos combinados llegan al partido decisivo con pleno de victorias y habiéndose mostrado como las mejores y más sólidas, pese a los apuros de los primeros en las semifinales ante la aguerrida Croacia.

La apuesta de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por Jesús Velasco como seleccionador ha dado sus frutos y la heptacampeona de Europa y doble campeona mundial vuelve a estar en disposición de levantar un nuevo trofeo, una década después de hacerlo por última vez en la Eurocopa de 2016 ante Rusia por un claro 7-3.

Tras batir 2-1 a los croatas, dio el primer paso con su primera final en ocho años, un duelo entonces que perdió contra Portugal en la prórroga por 3-2, precisamente en el mismo escenario donde intentará tomarse la revancha ante la considerada mejor selección del Viejo Continente en la actualidad y del que Adolfo es el único superviviente. André Coelho, Bruno Coelho, Pany Varela y Tiago Brito, además del seleccionador Jorge Braz se mantienen de aquel choque.

Cuatro años después, en 2022, España tuvo la opción de recuperar el título, pero cayó en las semifinales ante los actuales campeones, capaces de levantar el 2-0 con el que dominaban los entrenados entonces por Fede Vidal cuando restaban algo más de diez minutos. Entre medias de ambos duelos, otro más en el Mundial de 2021, en cuartos de final y nueva remontada lusa para llevarse por 4-2 en la prórroga el billete a las semifinales de un torneo que acabarían conquistando por primera vez en su historia.

Los de Jorge Braz, que defendieron su trono continental hace cuatro años batiendo a Rusia, buscan ahora el triplete para confirmar su era dominadora en Europa y acercarse a la que tuvo el fútbol sala español, campeón en cuatro ediciones consecutivas entre 2005 y 2012.

Será una final que se presenta muy igualada, sin un favorito claro y donde los pequeños detalles pueden decidir. España intentará no acusar la inexperiencia de algunos de sus jugadores en este tipo de citas ante un rival que llega con la ventaja moral de haberse llevado estos últimos duelos importantes que han maquillado una estadística total muy favorable a la doble campeona del mundo que sólo ha perdido cuatro de sus 37 choques con el país vecino. Además, Jesús Velasco debutó en noviembre de 2024 como seleccionador ganando un amistoso a Portugal por 0-1.

VELASCO: "SABEMOS LA OPORTUNIDAD QUE TENEMOS Y LA QUEREMOS APROVECHAR"

De todos modos, Jesús Velasco ha conseguido formar un bloque muy sólido y competitivo, con recursos tanto individuales como colectivos, con los que intentará hacer daño a la actual campeona, que ha mostrado mucho poderío ofensivo (26 goles) y capacidad para levantar partidos, algo que ha hecho tres veces en el torneo, la última de ellas en las semifinales ante Francia (4-1). Todo pese a no contar con dos jugadores importantes como el pivote Ziky Té y Joao Matos, aunque aún tiene jugadores a vigilar como Pany Varela, Erick o Tomás Paçó.

Una situación de desventaja que, por el contrario, la heptacampeona continental no ha vivido en este Europeo en el que ha ido por delante en todos sus encuentros y donde ninguna de sus rivales ha sido ni siquiera capaz de igualarla cuando ha marcado.

"Es un día grande. Estamos todos encantados de estar aquí, disfrutando mucho, pero sabemos de la responsabilidad y la oportunidad que tenemos y que hay que aprovechar. Será un partido complicado, creo que hemos demostrado ser las dos selecciones más en forma y hemos ganado todos los partidos. Será una digna final, muy disputada y esperemos que sea espectacular", afirmó Jesús Velasco en declaraciones recogidas en la web de la RFEF.

El seleccionador recordó que sus anteriores partidos les han "han marcado la línea a seguir". "Vamos a intentar ser fieles a lo que hemos hecho. Yo sólo quiero pensar con competir, hacer un muy buen partido y si ganamos, celebrarlo", sentenció.

Por su parte, Jorge Braz celebró haber "llegado al final del camino". "Ahora queremos terminarlo, pero construir este camino requiere más trabajo que terminarlo después porque ya estamos en la cima de la montaña y ahora se trata de plantar la bandera portuguesa allí. Es un partido contra un gran rival que nos traerá muchas dificultades y nos pondrá en esa posición en la que también nos gusta estar", remarcó en 'uefa.com'.