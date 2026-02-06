Padilla advierte del riesgo de simplificar la información sobre salud y pone como ejemplo el caso de Marcos Llorente

El caso reciente del futbolista Marcos Llorente, quien compartió públicamente hábitos de salud como evitar el uso de gafas de sol en exteriores, ha sido utilizado por el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, para ilustrar los riesgos de difundir mensajes simplificados sobre bienestar y salud sin respaldo científico. Según relató el medio El País, Padilla expuso que este tipo de afirmaciones, cuando se presentan con excesiva simpleza, pueden parecer verídicas para personas sin conocimientos especializados, facilitando así la propagación de información errónea entre la población general.

Padilla, en el marco de la jornada ‘Cómo frenar la epidemia de la desinformación en salud’, organizada por la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), reafirmó que la desinformación sigue estando muy presente en el ámbito sanitario, afectando de manera especial a los grupos vulnerables. El secretario de Estado citó como ejemplos las publicaciones y contenidos que promueven terapias sin base científica, conocidas popularmente como “milagro”, las cuales resultan especialmente atractivas para personas atravesando situaciones de mayor fragilidad y que pueden llegar a creer afirmaciones infundadas por desesperación.

El medio El País indicó que Padilla remarcó la paradoja del acceso a la información en la era digital. A pesar de la abundancia de contenidos disponibles, discernir información verdaderamente relevante y libre de “ruido”, es decir, de elementos desinformativos, se vuelve cada vez más complejo para el usuario promedio. Esta circunstancia, según explicó, eleva la necesidad de que organismos oficiales como el Ministerio de Sanidad respondan de manera proactiva y rigurosa ante la proliferación de bulos.

En relación con esta problemática, el secretario de Estado mencionó una actuación reciente del Ministerio ante la aparición en redes y sitios web de contenido distorsionado acerca del virus Nipah. Según recogió El País, Padilla relató que el ministerio tomó la decisión de publicar rápidamente información verificada en su página web con el objetivo de que las búsquedas en internet priorizaran datos fiables, desplazando así los resultados especulativos difundidos por fuentes no autorizadas.

Ante la pregunta sobre la necesidad de una estrategia nacional integral para combatir la desinformación sanitaria, Padilla propuso un análisis sobre la conveniencia de abordarla exclusivamente desde el sector salud o mediante una estrategia transversal que cubra distintas áreas sociales. En sus propias palabras, recogidas por El País, se cuestionó si verdaderamente existen diferencias de fondo entre la desinformación sobre determinadas vacunas y aquella que circula sobre temas como inmigración o seguridad ciudadana, sugiriendo que las soluciones podrían requerir enfoques amplios y coordinados entre sectores.

El secretario de Estado también se refirió a la venta de productos homeopáticos en farmacias, asunto que, según manifestó, dificulta alinear la labor de estos establecimientos con una práctica centrada en la evidencia científica. Explicó que, a pesar de los intentos de España durante la actual legislatura por modificar la normativa europea que regula la homeopatía como medicamento, no se ha alcanzado consenso con otros Estados miembros. Según documentó El País, Padilla calificó esta situación de aislamiento en el último intento de reforma del paquete farmacéutico europeo, insistiendo en que la posición española ha sido clara y decidida, aunque actualmente la tendencia europea no apunta hacia el cambio.

Sobre los pasos siguientes, el secretario de Estado informó, según El País, que el Ministerio de Sanidad está a punto de finalizar un informe sobre homeopatía, contemplado como parte del plan ‘Comprueba’, dedicado a la revisión y evaluación de pseudoterapias. Este trabajo, anunció Padilla, representa un avance en los esfuerzos institucionales por garantizar que el público disponga de información veraz, orientada por la evidencia y alejada de intereses comerciales o especulativos.

El País enfatizó las recomendaciones de Padilla sobre la importancia de mantener la actualización periódica de la información oficial, sugiriendo que el rigor y la proactividad institucional son esenciales en la lucha contra la desinformación. La postura del Ministerio, según reflejó el medio, pasa por no quedar rezagado ante el avance de mensajes no contrastados que puedan afectar la toma de decisiones de los ciudadanos, con especial atención a quienes presentan mayores niveles de vulnerabilidad frente a discursos simplistas o pseudocientíficos.

La intervención de Padilla, recogida por El País, apunta a la responsabilidad compartida entre autoridades sanitarias y medios de comunicación en la construcción de un entorno informativo menos expuesto a la confusión y el engaño. El secretario de Estado instó a la acción colectiva y coordinada para fortalecer la capacidad de respuesta institucional frente a las nuevas formas que adopta la desinformación en un contexto marcado por el uso intensivo de plataformas digitales y la rápida circulación de contenidos.