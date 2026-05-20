HRW denuncia la "escasa" respuesta de Sudáfrica a los recientes ataques xenófobos

Nairobi, 20 may (EFE).- La organización Human Rights Watch (HRW) denunció este miércoles la "escasa" respuesta por parte de las autoridades de Sudáfrica frente a los recientes ataques y actos xenófobos en el país, dirigidos contra migrantes africanos.

"Las autoridades sudafricanas deben intensificar sus esfuerzos para abordar el sentimiento antiinmigrante y la violencia, a fin de garantizar la seguridad y la protección de los extranjeros vulnerables en el país", afirmó en un comunicado la investigadora de HRW en Sudáfrica Nomathamsanqa Masiko-Mpaka.

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Estas declaraciones llegan después de que el movimiento antiinmigración March & March convocase en los dos últimos meses manifestaciones, que en ocasiones se tornaron violentas, contra migrantes irregulares, a quienes culpan de los problemas económicos del país, la deficiente prestación de servicios públicos o las altas tasas de delincuencia.

Además, grupos organizados han llegado a impedir que migrantes africanos accedan a atención médica y a educación en instalaciones públicas.

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"Los grupos vigilantes deben rendir cuentas por completo, incluso mediante procesos penales efectivos. Las autoridades no deberían permitir que grupos vigilantes ataquen violentamente a ciudadanos extranjeros, sino que deben protegerlos y llevar ante la justicia a quienes les hagan daño", añadió Masiko-Mpaka.

Un comerciante camerunés de 43 años y residente en Sudáfrica desde hace casi dos décadas, que no fue identificado por HRW, detalló que un grupo de diez personas atacaron su establecimiento el 17 de abril durante una manifestación en Durban (este).

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"Nos azotaron a mí y a mis tres compañeros, que no somos sudafricanos, con palos de golf y látigos, y nos rociaron con gas pimienta. También nos aplicaron descargas con pistolas eléctricas. Salimos corriendo de la tienda, sin poder ver bien. Nos siguieron y nos azotaron (…). Nadie vino a ayudarnos", lamentó.

El dueño de la tienda está casado con una mujer sudafricana y reside legalmente en Sudáfrica, pero afirmó que sus agresores no intentaron aclarar su estatus migratorio.

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Diferentes países africanos han decidido tomar cartas en el asunto, como Ghana, que autorizó evacuar a 300 de sus ciudadanos de Sudáfrica y que además pedirá a la Unión Africana (UA) abordar los ataques xenófobos y enviar una "misión de investigación".

La tensión se expandió a países como Guinea-Bisáu y Nigeria, que convocaron a los embajadores sudafricanos en sus territorios.

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El Gobierno nigeriano informó de que unos 130 compatriotas solicitaron ser repatriados tras los ataques.

Los gobiernos de Kenia, Malaui y Lesoto emitieron alertas de seguridad para sus ciudadanos residentes en Sudáfrica, cuyo Gobierno ha condenado estos ataques.

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Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en el país sudafricano que acoge a casi tres millones de personas, de las cuales el 90 % proceden de otras naciones africanas.

Esto ha desembocado en oleadas de protestas violentas, especialmente en los barrios más vulnerables, siendo las más graves a finales de 2019, con 18 extranjeros muertos, según datos de HRW. EFE

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