Musk asegura que el Gobierno de Sánchez está "asesinando" a España

El magnate sudafricano Elon Musk ha vuelto a atacar este viernes al Gobierno español en un nuevo episodio de su tira y afloja con mensajes dedicados a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de quien ha dicho que "odia al pueblo de España" y al Gobierno del presidente Pedro Sánchez, que está "asesinando" a su propio país.

Musk ha contestado en dos ocasiones a las declaraciones formuladas por Díaz durante su visita a Nueva York, en las que la vicepresidenta abogaba por "regular la fiscalidad, los usos y las normas laborales" de las tecnológicas estadounidenses antes de reprochar a una "élite ultrarrica que son amiga de Trump" que "no paga impuestos" en España.

En una primera réplica a un vídeo con comentarios de la vicepresidenta, Musk ha asegurado que Díaz "odia al pueblo español" y en una segunda e igualmente escueta contestación, el magnate sudafricano se ha referido al Gobierno para decir que "están asesinando a España".

Estas declaraciones tienen lugar después del mensaje masivo remitido a los usuarios españoles por el directivo ejecutivo de Telegram, Pavel Durov, y al rechazo de Musk ante la medida de prohibir el uso de las redes sociales para menores de 16 años.