Mueren 18 personas por una explosión en una mina de carbón en India

Las autoridades han iniciado una investigación formal luego de que el gobierno regional ordenara esclarecer las circunstancias que rodearon un estallido en una excavación de carbón, presuntamente ilegal, en el distrito de East Jaintia Hills, cerca de la frontera entre Meghalaya y Bangladesh. Según informó la cadena india NDTV, el suceso ocurrió el jueves y dejó un saldo preliminar de 18 personas fallecidas, cifra confirmada por los organismos oficiales, quienes también reconocen la posibilidad de que más personas permanezcan atrapadas en el interior de la mina.

De acuerdo con los informes difundidos por NDTV y citados por distintas fuentes oficiales, las labores de rescate continúan debido a la incertidumbre sobre el número total de trabajadores dentro de la excavación durante el estallido. Las autoridades locales han señalado que el lugar del incidente era una excavación subterránea donde se desarrollaban actividades mineras sin autorización previa. El superintendente de la Policía de East Jaintia Hills, Vikash Kumar, detalló que existen indicios claros de que la mina “parece” haber operado de forma clandestina, lo que complica el acceso a datos precisos sobre los afectados.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, lamentó la tragedia a través de un mensaje público por redes sociales. Además, anunció la entrega de compensaciones económicas tanto a las familias de las personas fallecidas como a quienes resultaron heridas durante la explosión. Según los reportes recogidos por NDTV, esta medida busca atender de inmediato las consecuencias sociales y económicas derivadas del accidente.

El ministro principal de Meghalaya, Conrad Sangma, manifestó su pesar frente a este hecho, refiriéndose al estallido como un “trágico accidente” en declaraciones realizadas desde sus redes sociales. Asimismo, recalcó que el gobierno ha dispuesto la realización de una investigación a fondo con el objetivo de establecer responsabilidades y se comprometió a que los involucrados en la operación ilegal enfrenten acciones legales estrictas. El medio NDTV reportó que Sangma subrayó el compromiso de la administración regional con la aplicación de la ley en este tipo de situaciones.

La explosión puso en relieve los riesgos asociados a la minería ilegal en diversas regiones del noreste de la India. Autoridades locales resaltaron que este tipo de explotaciones subterráneas suelen operar al margen de los controles estatales, lo que aumenta la probabilidad de accidentes graves. Según consignó NDTV, la verificación sobre los permisos de operación y las condiciones de seguridad en el lugar forman parte esencial de la pesquisa oficial en marcha.

Por otro lado, la Policía se encuentra organizando operativos para determinar el número total de afectados y proseguir con las labores de búsqueda y rescate en los socavones de la mina. El relevamiento realizado hasta el momento por los equipos desplegados en la zona evidencia la complejidad de acceder a algunos sectores del lugar, dado el estado de los túneles tras la explosión, informó NDTV.

Las autoridades insisten en que la prioridad permanece centrada en la identificación efectiva de todas las víctimas y la atención a los familiares de quienes han muerto o desaparecido. Los reparos sobre las condiciones en que se producían las actividades mineras han derivado también en demandas locales por una fiscalización más estricta y por la implementación de medidas preventivas adicionales para evitar tragedias similares en el futuro, según detalló NDTV.

El incidente se suma a antecedentes de siniestros fatales en explotaciones clandestinas en la región, contexto en el que el gobierno de Meghalaya ha reiterado la necesidad de reforzar los controles y sanciones para minimizar el riesgo para los trabajadores y la población circundante. De acuerdo con NDTV, la pesquisa se orienta a confirmar la identidad de los responsables de la operación y a elevar los estándares de supervisión en la actividad minera del estado.

El apoyo anunciado por las autoridades para los afectados contempla además la provisión de asistencia psicológica, al mismo tiempo que se mantiene un monitoreo de la situación mientras continúan las operaciones de emergencia. NDTV resaltó que la investigación oficial busca también determinar los motivos inmediatos de la explosión, teniendo en cuenta las características técnicas de la excavación y del manejo de materiales inflamables dentro de la mina.

Los equipos encargados de las tareas de búsqueda y rescate permanecen en el lugar con refuerzos especializados, coordinados por la administración regional y la Policía. El seguimiento del caso por parte de los medios nacionales e internacionales refleja la inquietud social respecto de la seguridad en las actividades mineras y el impacto humano y ambiental de este tipo de sucesos, consignó NDTV.