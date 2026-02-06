Agencias

Mónica García insta a combatir la desinformación de los tecnoligarcas: "como política de salud pública"

La responsable de Sanidad reclama medidas urgentes ante la manipulación informativa promovida por grandes plataformas digitales, advirtiendo del peligro que representa para la democracia, la confianza social y la protección de la población frente a bulos y mensajes engañosos

Guardar

Durante la inauguración de la jornada ‘Cómo frenar la epidemia de la desinformación en salud’, la ministra de Sanidad, Mónica García, sostuvo que nunca antes habían coexistido tantos datos disponibles sobre salud y, al mismo tiempo, tanta confusión para la ciudadanía sobre qué informaciones son fiables. El medio Europa Press reportó que García alertó sobre las dificultades para orientarse entre datos verificados, opiniones, creencias y mensajes que pueden resultar dañinos y engañosos, resaltando el impacto negativo que esto genera en la toma de decisiones y en los sistemas sanitarios.

Según publicó Europa Press, la ministra planteó la necesidad de combatir la desinformación impulsada por lo que denominó "tecnoligarcas y algoritmos sin control", considerándolo no solo una cuestión de necesidad democrática, sino también una política de salud pública. La razón principal es el desafío que representa la proliferación de contenido falso o manipulado tanto para la democracia y la confianza institucional como para la protección de la población. "Vivimos en un momento en el que determinados tecnoligarcas, desde una posición de poder sin precedentes, tienden a influir en la opinión pública y en las decisiones colectivas de nuestras sociedades, también mediante la tolerancia a esa desinformación en las redes sociales," indicó García, según Europa Press.

La jornada, celebrada en el Ministerio de Sanidad y organizada junto a la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), tuvo como objetivo crear consenso en torno a una estrategia nacional para detener la difusión de datos erróneos en el ámbito sanitario. Europa Press detalló que García calificó de "inaceptable" que intereses privados opacos y no sometidos a control democrático influyan en los debates de salud, ya que afectan directamente la vida, la prevención de enfermedades y los derechos de la ciudadanía.

Durante su intervención, García subrayó que la desinformación encuentra contexto favorable en superficies de incertidumbre, donde amplifica temores y distorsiona la percepción de riesgos, lo que termina por condicionar las decisiones colectivas e individuales. De acuerdo con Europa Press, puso como ejemplo la aparición de bulos durante episodios recientes de emergencia climática e inundaciones, ilustrando el efecto acumulativo que suponen sobre la confianza social y el vínculo que une a la población con los profesionales y las instituciones sanitarias.

Tal como consignó Europa Press, la titular de Sanidad enfatizó que socavar la evidencia científica y desacreditarla cuando se utiliza para la protección colectiva, especialmente en contextos donde el multilateralismo y la cooperación internacional resultan fundamentales, produce una erosión de la confianza y pone en cuestión los derechos ciudadanos. García calificó estas prácticas como "perniciosas" y "antidemocráticas", considerando que fragilizan el tejido social.

Frente a este escenario, Europa Press recogió el llamado de la ministra a reforzar la capacidad del Estado para anticipar riesgos, evaluar la evidencia y mejorar la comunicación, con apoyo en instrumentos como la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP). En su opinión, la Agencia se erige como referencia fiable por su autonomía, credibilidad y carácter integrador en vigilancia, análisis y comunicación de riesgos, tanto desde la perspectiva poblacional como global.

Otra de las estrategias destacadas por García, según reportó Europa Press, incluye la labor institucional constante para contrarrestar desinformaciones, a través de campañas como ‘Es popular, pero no es ciencia’ y la colaboración con medios de comunicación y organismos verificadores. Dentro de este marco, resaltó la importancia del periodismo sanitario y su papel para informar de manera rigurosa a la población, afirmando que la información responsable no puede colocar en el mismo nivel la evidencia científica y los bulos ni equiparar el conocimiento validado con las falsedades y opiniones no documentadas.

Europa Press recogió igualmente el llamado final de la ministra a fortalecer la colaboración entre instituciones, profesionales sanitarios, sociedades científicas y organizaciones sociales, con el objetivo de lograr un entorno informativo más robusto y confiable. García precisó que el reto es avanzar tanto hacia un sistema nacional de salud más resiliente como hacia una sociedad en la que la confianza cumpla un papel central para la protección de la salud pública.

Temas Relacionados

DesinformaciónMónica GarcíaMinisterio de SanidadAgencia Estatal de Salud PúblicaEspañaMadridSalud públicaTecnoligarcasAsociación Nacional de Informadores de la SaludPeriodismo sanitarioEUROPAPRESS

Últimas Noticias

BKT Tour-Euskadi Roadshow, el viaje itinerante de BKT y LaLiga, concluye con una alta participación

Cientos de seguidores acudieron a las actividades organizadas en varias ciudades del País Vasco, donde leyendas del fútbol y la presencia de un tractor personalizado marcaron jornadas de celebración, interacción y fuerte conexión entre comunidades locales y deporte

BKT Tour-Euskadi Roadshow, el viaje

Moreno espera que la visita de Sánchez a Andalucía sirva que "tome conciencia" y active "planes de ayuda"

El mandatario andaluz destacó la gravedad de los daños causados por el temporal, pidió al gobierno central una respuesta urgente y subrayó la necesidad de soluciones que permitan la reconstrucción de viviendas, infraestructura y sectores productivos afectados en la región

Moreno espera que la visita

Activado el aviso rojo por posible desbordamiento en puntos del Jarama, Alberche y Henares por el paso de 'Marta'

Activado el aviso rojo por

Tui y Salvaterra se suman a Ribadavia y A Peroxa como puntos en nivel rojo por la crecida de los ríos

Las lluvias recientes han elevado el caudal fluvial en varias zonas de Galicia, con cuatro áreas bajo advertencia máxima mientras la Confederación Hidrográfica Miño-Sil monitorea el descenso gradual del nivel de las aguas e intensifica el control preventivo

Tui y Salvaterra se suman

Casi la mitad de los hogares españoles tiene su vivienda en propiedad sin hipoteca

Casi la mitad de los