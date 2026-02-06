La oposición de Bangladesh presenta un manifiesto para "un país más humano" a una semana de las elecciones

El opositor Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP) ha presentado este viernes su manifiesto, titulado 'Bangladesh Primero', de cara a las elecciones previstas para la próxima semana en el país y en el que la formación apuesta por "construir un país próspero y más humano".

Tarique Rahman, presidente del BNP, ha anunciado el plan de 52 puntos durante un mitin de campaña en Daca, la capital del país, en el marco de unos actos que comenzaron el pasado 22 de enero con la vista puesta en los comicios del 12 de febrero, según informaciones del diario 'The Daily Star'.

Así, ha explicado que, en caso de ser elegido, su partido se centrará en "eliminar la corrupción y reforzar la rendición de cuentas". "Estos planes no se van a materializar a menos que establezcamos un Estado de Derecho y garanticemos el fin de la impunidad a todos los niveles", ha señalado.

Las elecciones, que servirán para elegir la composición del nuevo Parlamento, también permitirá a la población votar en un referéndum sobre la llamada Carta de Julio, una "reforma política integral" impulsada por el Gobierno de transición bangladeshí. El primer ministro interino, el premio Nobel Muhamad Yunus, ha destacado la importancia del evento y ha asegurado que supone "el inicio de un nuevo Bangladesh" y un símbolo de la "unidad" de su población.

De momento, los sondeos apuntan que Rahman parte como favorito para ganar la contienda electoral en un país de más de 170 millones de personas y en el que la Liga Awami de la ex primera ministra Sheij Hasina --condena a pena de muerte y en el exilio desde las fuertes protestas del verano de 2024 que propiciaron su caída-- ha sido excluida.

Hasina, que actualmente reside en India a pesar de las solicitudes de extradición por parte de Bangladesh, fue condenada en noviembre a pena de muerte por la represión ejercida durante las protestas, que se saldaron con unos 1.400 muertos, según datos de Naciones Unidas.