Israel elige a su representante en Eurovisión 2026: Noam Baten

La canción que interpretará Noam Baten como representante israelí en Eurovisión 2026 se dará a conocer en una transmisión especial emitida en Kan 11, Kan Gimel, Kan BOX y en todas las plataformas digitales de Kan, según detalló la emisora pública israelí. La decisión ha generado expectación entre los seguidores del certamen, en un contexto marcado por tensiones debido a la controvertida participación israelí tras la negativa de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de excluir al país luego del boicot impulsado por varias naciones europeas.

De acuerdo con Kan, Noam Baten ha sido seleccionado para convertirse en el representante de Israel en la septuagésima edición del Festival de Eurovisión, que se celebrará en Viena, Austria, del 12 al 16 de mayo de 2026. La elección de Baten surge tras la deliberación de un comité de selección encargado de elegir la canción israelí para la competencia. Dicho comité se reunió este viernes y evaluó cientos de propuestas musicales que lograron superar una primera fase de preselección, informó Kan.

El proceso de selección de la canción final se centró en criterios artísticos y de impacto potencial en el certamen europeo. Tras escuchar numerosas composiciones, el comité definió cuál será el tema que Israel presentará en la competencia europea. La revelación de la canción se hará pública por el propio Baten en el marco de una emisión especial que abarcará tanto la televisión como las plataformas digitales, ampliando así el alcance entre la audiencia nacional e internacional, según publicó Kan.

La participación de Israel en Eurovisión 2026 llega en medio de controversias. Países como España, Países Bajos, Irlanda, Eslovenia e Islandia comunicaron su retiro de la competencia ante la negativa de la UER de prohibir la inclusión israelí. Este grupo de naciones argumentó su decisión en la ofensiva militar israelí en Palestina, acción que ha generado debates en la opinión pública europea y dentro del propio certamen, indicó la emisora pública.

Kan puntualizó que, pese a los llamados al boicot y las bajas de varios países europeos, Israel mantendrá su presencia en el concurso musical. La postura de la UER de permitir la participación israelí, a pesar de las presiones provenientes de distintos sectores y países, ha alimentado el debate sobre el papel del certamen como evento cultural y político. Según reportó la emisora, la organización del festival en Viena se prepara para gestionar las posibles repercusiones derivadas de estas tensiones diplomáticas y artísticas.

El anuncio de la canción, a cargo de Noam Baten, será transmitido de manera simultánea por televisión abierta, emisoras radiofónicas y medios digitales, siguiendo la estrategia de cobertura integral impulsada por Kan en ediciones previas de Eurovisión. La propuesta musical que Baten llevará a Austria representa a Israel en una versión del festival que se verá directamente afectada por la ausencia de varios países europeos involucrados en el boicot, consigna Kan.

Con la definición del artista y la próxima presentación de la canción, comienza la campaña oficial de la delegación israelí para el Festival de Eurovisión 2026. Kan subrayó que este concurso será uno de los más complejos de los últimos años debido a la conjunción de factores políticos y artísticos que rodean la participación de Israel y el retiro de cinco delegaciones europeas. La tensión acerca de la inclusión israelí sigue figurando como uno de los temas centrales en la agenda previa a la celebración del certamen en Viena.