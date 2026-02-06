Agencias

Fundación Ibercaja lanza la VI edición del Concurso de Cómic 'Universo Goya'

Abierto a jóvenes artistas de toda España, el certamen invita a presentar cómics originales inspirados en la figura y el legado de Francisco de Goya, con premios en metálico y la posibilidad de exponer las obras seleccionadas en una muestra itinerante

Las obras que resulten premiadas y seleccionadas en el Concurso de Cómic 'Universo Goya' serán exhibidas en diciembre en el Espacio Joven de Fundación Ibercaja, tras su inauguración en el marco del Salón del Cómic de Zaragoza, y a partir de 2027 la muestra recorrerá distintas localidades españolas. En paralelo a la exposición, se editará y publicará un catálogo con los cómics destacados de la sexta y quinta edición. Fundación Ibercaja busca así proyectar el trabajo de jóvenes dibujantes y acercar al público la figura de Francisco de Goya a través del arte secuencial. De acuerdo con la información difundida por la propia Fundación Ibercaja, el certamen nacional ha abierto el período de recepción de propuestas desde el viernes 6 de febrero hasta las 12.00 horas del 14 de mayo.

La convocatoria está dirigida a jóvenes creadores de entre 18 y 30 años residentes en cualquier punto de España. Fundación Ibercaja especificó que pueden participar tanto autores individuales como colectivos, presentando hasta dos cómics por inscripción, siempre que sean creaciones originales e inéditas y no hayan concurrido en concursos previos. El eje temático debe girar en torno a la vida y la obra de Francisco de Goya, permitiéndose enfoques sobre hitos biográficos, análisis del conjunto de su producción artística o interpretaciones sobre piezas concretas como cuadros, dibujos o grabados.

Según publicó Fundación Ibercaja, los cómics deben tener una extensión de entre dos y cuatro páginas, realizadas a una sola cara, en blanco y negro o en color, con orientación vertical y redactadas en castellano. Las dimensiones de las páginas no pueden superar el tamaño A3, equivalente a 297 por 420 milímetros. Para garantizar la accesibilidad y facilitar la revisión, la organización exige el envío de las propuestas en formato digital, admitidas únicamente durante el plazo establecido, por medio del portal web de la entidad.

El proceso de selección se divide en dos fases. Primero, los jóvenes interesados deben realizar la inscripción electrónica y aportar información relevante de cada obra: título, técnica empleada, dimensiones, año de realización y una breve explicación del proceso creativo. Además, el reglamento indica que los participantes tendrán que adjuntar un escaneo o fotografía de calidad en formato JPG de las páginas, con un tamaño de 21 centímetros de ancho por 29 centímetros de alto y una resolución de 150 píxeles por pulgada. Junto a estos documentos, se exige adjuntar el currículum académico de la persona participante, en archivo Word o PDF, con un máximo de 40 líneas. Fundación Ibercaja aclaró que el plazo para la recepción de materiales finaliza el 14 de mayo a las 12.00 horas y que el fallo del jurado estará disponible durante el mes de junio.

Aquellos concursantes que logren los primeros lugares recibirán premios en metálico: el primer premio asciende a 2.500 euros y el segundo a 1.200 euros. Los cómics que obtengan menciones o sean seleccionados disfrutarán, junto con los premiados, de la difusión de sus trabajos a través de la exposición colectiva y la edición del catálogo correspondiente, reportó Fundación Ibercaja.

Tal como recoge la información institucional, este concurso nacional de Fundación Ibercaja se ha consolidado tras cinco ediciones previas, en las que se registraron 265 participantes, con la intención de mantener el interés de los jóvenes artistas y fomentar la divulgación de la cultura en sus distintas formas. La sexta edición refuerza esta apuesta, no solo promoviendo la creatividad en el ámbito del cómic, sino también incentivando una aproximación renovada a la figura y legado de Francisco de Goya por parte de las nuevas generaciones.

Las bases completas del concurso, así como instrucciones para la inscripción y la presentación de obras, están accesibles en la web de Fundación Ibercaja (https://www.fundacionibercaja.es/actividades/concursos-y-certamenes/vi-concurso-de-comic-universo-goya-zaragoza/), donde también se expone información adicional sobre requisitos técnicos, formatos y el resto de las etapas del certamen. Según detalló la Fundación, la muestra itinerante ofrecerá oportunidades de visibilidad y divulgación tanto para las obras como para sus autores en distintas regiones del país.

La organización destaca que la exposición Universo Goya, que reunirá los trabajos seleccionados en las últimas dos convocatorias, comenzará durante el Salón del Cómic de Zaragoza antes de iniciar su circulación nacional en 2027. De acuerdo con Fundación Ibercaja, la edición de este año mantiene el objetivo de servir de plataforma para la promoción de jóvenes talentos, a la vez que contribuye a la difusión del patrimonio artístico y cultural en torno al histórico pintor aragonés.

