El Rey recibirá el próximo jueves a Pérez Llorca después de su elección como presidente de la Comunidad Valenciana

Juanfran Pérez Llorca acudirá al Palacio de la Zarzuela el jueves para un encuentro con Felipe VI, siguiendo el protocolo que marca la tradición española tras la toma de posesión de nuevos mandatarios regionales elegidos recientemente

La visita de Juanfran Pérez Llorca al Palacio de la Zarzuela para reunirse con el Rey Felipe VI, prevista para el jueves 12 de febrero a las 11:00 horas, marca su primer encuentro formal en calidad de presidente de la Comunidad Valenciana, según detalló la Casa del Rey. Esta audiencia responde al protocolo institucional español, que establece que cada nuevo mandatario autonómico acude a una reunión oficial con el monarca tras su toma de posesión.

Según informó la Casa del Rey, Pérez Llorca fue elegido hace unos meses como máximo responsable autonómico, sustituyendo en el cargo a Carlos Mazón. Desde entonces, su agenda como presidente valenciano ha integrado los actos tradicionales correspondientes a su nuevo cargo. La cita con el Rey Felipe VI será la primera de carácter oficial en la Zarzuela desde su nombramiento, aunque ambos han coincidido en ocasiones anteriores durante eventos celebrados en la Comunidad Valenciana, consignó el medio.

El procedimiento habitual en España contempla que tras la elección de un presidente autonómico y su toma de posesión, este visita tanto el Palacio de La Moncloa como el de la Zarzuela. Juanfran Pérez Llorca ya cumplió la costumbre de reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, poco después de asumir su nueva responsabilidad al frente del Ejecutivo valenciano, tal como reportó la Casa del Rey. El encuentro previsto en Madrid con el Rey mantiene la línea protocolaria que busca reforzar la colaboración institucional entre las comunidades autónomas y la Jefatura del Estado.

Por su parte, el encuentro en el Palacio de la Zarzuela servirá para que el presidente valenciano exponga de manera directa al Rey Felipe VI sus proyectos, retos y prioridades al frente del Gobierno regional. El medio detalló que este tipo de reuniones suelen facilitar los primeros contactos oficiales entre las autoridades autonómicas y el jefe del Estado tras los cambios de Gobierno en las comunidades.

Además de ser un deber institucional, la audiencia de Juanfran Pérez Llorca pretende afianzar las relaciones entre el ejecutivo autonómico y la Casa Real. Este acto representa un paso formal obligatorio en la agenda de los presidentes autonómicos, reafirmando el carácter representativo y simbólico de la monarquía parlamentaria en España, según recordó la Casa del Rey.

