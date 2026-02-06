Dos expulsiones, el inesperado regreso de Belén Ro, y una nominación decisiva. Así ha sido la gala de 'GH DÚO'

Jueves de gala de 'GH DÚO' que, con la tensión al rojo vivo, nos ha dejado una noche repleta de momentazos con una inesperada expulsión -además de la de uno de los nominados de la semana: Antonio Canales, Sandra Barrios, Cristina Piaget y Sonia Madoc-, una reprimenda de Jorge Javier Vázquez a los concursantes por su actitud, el regreso sorpresa de Belén Rodríguez con una importante misión coincidiendo con el comentadísimo acercamiento de Carlos Lozano y Cristina, y una nominación inédita en la que Raquel Salazar ha decidido poner las cartas sobre la mesa y enfrentarse directamente a sus enemigos en un duelo 'a muerte' para que sea la audiencia quien decida quién continúa en el reality. ¡Lo mejor del programa, a continuación!

Después de varios días en los que las discusiones han subido cada vez más de tono, con faltas de respeto incluidas por la prueba semanal -los concursantes tenían que ser una "ameba"-, Jorge Javier ha comenzado la gala poniendo firmes a los famosos por sus duras faltas de respeto: "Tenemos que ser muy conscientes de lo que decimos. No podéis caer en esos comportamientos. Gran Hermano es un juego y cuando se sobrepasan ciertas líneas, se convierte en algo muy desagradable y cutre de ver" ha censurado enfadado, recriminando especialmente a Sandra que hubiese llamado a Carlos "baboso" y "viejo verde", y pidiendo que respete la "trayectoria profesional de 40 años" del modelo y presentador. Un toque de atención al que la de 'La isla de las tentaciones' ha reaccionado molesta apuntando que existe "favoritismo".

Hablando de Lozano, después de distanciarse de Cristina Piaget, y de protagonizar un apasionado beso de despedida con Belén Rodríguez cuando ésta fue expulsada el jueves pasado, parece haber superado sus diferencias con la modelo y en los últimos días se les ha visto de lo más cariñosos, intercambiando besos y caricias antes de dormir.

Una complicidad que podría verse alterada tras el regreso sorpresa de la tertuliana a la casa de Tres Cantos con una importante misión: ser 'la duquesa' y 'la que manda', nombrando a tres esclavos para que hagan todo lo que ella les diga. ¿Los elegidos? Manuel González, Antonio Canales y Raquel Salazar, que aunque en un principio ha amenazado con abandonar el concurso, finalmente ha reculado y no ha tenido más remedio que aceptar que le tocará hacer todo lo que Belén -que ha protagonizado un efusivo reencuentro con Carlos en el que no ha faltado un beso- le pida.

DOS CONCURSANTES (UNO POR SORPRESA) EXPULSADOS ESTE JUEVES

A continuación llegaba el momento de la expulsión. Aunque los concursantes creían que solo corrían peligro los nominados de la semana -Sonia Madoc, Cristina Piaget, Canales y Sandra, tras la salvación el pasado domingo de Lozano y Raquel-, tras el veredicto de la audiencia y descubrir que la expulsada era la excomponente de 'Sonia y Selena', se enteraban de que su salida no sería la única.

Y es que el público ha votado también en positivo para ver quiénes merecían seguir en la casa, siendo los que menos apoyo recibieron Juanpi y Andrea. Un duelo del que ha salido perdedor Andrea para disgusto de Anita Williams, convirtiéndose así en el segundo expulsado de la noche.

RAQUEL SALAZAR DECIDE LAS NOMINACIONES

Finalmente, la noche ha terminado con las nominaciones, en las que los concursantes se han encontrado con un botón azul que decidiría quiénes serán los próximos en enfrentarse al veredicto de la audiencia. Sin pensárselo, Raquel ha pulsado el botón, lo que significa su nominación inmediata y la de su compañero, Antonio Canales.

"La buena noticia es que no estaréis solos en la nominación, podéis modelar vuestro destino eligiendo con qué pareja o trío os queréis jugar la expulsión" les ha explicado Jorge Javier. Lo han tenido claro y han señalado a Carlos y Cristina, que se lo han tomado con deportividad "porque íbamos a salir nominados igual, cuanto antes mejor".

Sin embargo, esta no era la lista definitiva, ya que Raquel ha utilizado sus 'poderes especiales' para salvar a su compañero Canales. "La semana pasada no me imaginaba que me podían salvar y mi compañero tuvo un acto de bondad que me quería salvar a mí y ahora soy yo la que le salvo a él, me quiero enfrentar yo a ellos. Que sea lo que Dios quiera" ha expresado la madre de Noemí Salazar quitando al bailaor de la ecuación.

Por tanto, los nominados de esta semana con Raquel Salazar, Cristina Piaget y Carlos Lozano, tres de los grandes protagonistas de la edición y de los que saldrá el nombre del sexto expulsado tras la salida de John Guts, Carmen Borrego (por abandono), Belén Ro, Mario Jefferson, Sonia Madoc, y Andrea.