DAZN emitirá en exclusiva en televisión de pago el canal de Mediapro del Mundial de fútbol

La alianza estratégica que DAZN mantiene con la FIFA implica que la plataforma relanzará a nivel global el servicio FIFA+ en el transcurso de este año, ofreciendo contenido futbolístico exclusivo, acceso a partidos en directo y a la carta, resúmenes, así como material exclusivo detrás de cámaras de más de cien selecciones nacionales masculinas y femeninas y ligas de clubes. A partir de este contexto, el medio DAZN informó que ofrecerá en España, en exclusiva para televisión de pago, el canal de Mediapro que transmitirá todos los encuentros del próximo Mundial de fútbol.

Según reportó DAZN, la distribución exclusiva del canal de Mediapro dará la posibilidad de ver íntegramente el Mundial 2026 a través de su plataforma, tanto en directo como bajo demanda. El evento deportivo, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en estadios de Estados Unidos, Canadá y México, incluirá todos los partidos disponibles para el público español en la modalidad de televisión de pago.

El medio precisó que los detalles sobre la cobertura específica y la modalidad de comercialización del canal, así como su integración en los diferentes planes de suscripción de DAZN, serán anunciados próximamente a través de un comunicado oficial. Hasta el momento, la plataforma no ha detallado las configuraciones de paquetes ni las eventuales novedades que acompañarán la difusión exclusiva del torneo.

Óscar Vilda, quien encabeza la dirección de DAZN en España y Portugal, calificó el acuerdo como un avance significativo para los aficionados al fútbol en el país. Según consignó la propia plataforma, Vilda manifestó: "Para los aficionados al fútbol en España, este es un momento histórico. Con este acuerdo, damos un gran paso para democratizar el mayor espectáculo deportivo del mundo y hacerlo todavía más accesible para los fans de una forma innovadora y flexible".

Con esta decisión, DAZN sostiene su orientación hacia la innovación en el acceso al contenido deportivo y refuerza su relación con el organismo rector del fútbol a nivel internacional. Conforme indicó el comunicado citado por DAZN, la colaboración con la FIFA contempla no solo la transmisión en exclusiva del canal de Mediapro para el Mundial, sino también la ampliación de su oferta gracias al servicio FIFA+, que está previsto para relanzarse en 2024.

El nuevo FIFA+ proporcionará no solo partidos en directo, sino que también ofrecerá la posibilidad de acceder a partidos a la carta, resúmenes y materiales inéditos relacionados con selecciones nacionales masculinas y femeninas, así como ligas de clubes de diferentes países. El acuerdo permitirá a los suscriptores acceder a contenidos adicionales que incluyen grabaciones detrás de cámaras y publicaciones originales sobre más de un centenar de equipos nacionales.

Por otra parte, la distribución exclusiva del canal de Mediapro en la plataforma DAZN representa un cambio relevante en la forma en que la audiencia española podrá seguir el certamen futbolístico más importante a escala global. Tal como puntualizó DAZN en su comunicado, este movimiento forma parte de una estrategia de expansión de su catálogo deportivo y de una renovación en los modelos de comercialización televisiva en España respecto al contenido de los grandes eventos internacionales.

La cita mundialista de 2026, que reunirá a las selecciones nacionales de fútbol más destacadas del mundo durante más de un mes en Norteamérica, suma con este acuerdo una nueva forma de cobertura en el mercado español, integrando la experiencia digital, el acceso flexible y la visualización bajo demanda.

El anuncio de DAZN sobre la comercialización exclusiva en televisión de pago del canal de Mediapro, junto a las futuras novedades sobre el relanzamiento de FIFA+, contribuye a modificar el escenario de las ofertas deportivas en España en los próximos años, consolidando la posición de la plataforma dentro del sector.