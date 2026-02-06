Borja Thyssen, sin palabras y arropado por Blanca Cuesta tras ser pillado conduciendo a toda velocidad

Borja Thyssen ha reaparecido públicamente junto a Blanca Cuesta en el acto del 50º aniversario del Club Siglo XXI en el Hotel NH Eurobuilding de Madrid, evento presidido por el Rey Felipe VI, luego de ser captado cometiendo diversas infracciones viales en el centro de la capital. De acuerdo con lo informado por "El tiempo justo", el hijo de la baronesa Carmen Thyssen ha evitado responder ante la prensa sobre su comportamiento al volante, optando por el silencio frente a las preguntas que le han dirigido tras el evento.

El incidente que involucra a Borja Thyssen tuvo lugar durante una jornada de compras con su esposa en la conocida 'Milla de Oro' madrileña. Según contó el medio "El tiempo justo", la situación se desencadenó cuando el empresario, al percatarse de la presencia de paparazzi, decidió abandonar rápidamente el lugar al volante de un coche de alta gama. Durante su salida, fue grabado superando el límite de velocidad, adelantando a cuatro vehículos e intercambiando de manera consecutiva dos carriles, acumulando así tres infracciones de tráfico en escasos minutos.

Estos hechos podrían implicar consecuencias tanto económicas como administrativas para Borja Thyssen. El medio "El tiempo justo" detalló que las infracciones documentadas conllevan la posibilidad de recibir una multa considerable, así como la pérdida de varios puntos en su carnet de conducir, penalizaciones establecidas por la legislación vigente en materia de tráfico en España.

Tras el suceso, las imágenes y detalles sobre la conducta del hijo de Tita Cervera han suscitado debate en la opinión pública y han reactivado la atención mediática sobre su figura. Según publicó "El tiempo justo", pese a la controversia, Borja Thyssen ha permanecido junto a Blanca Cuesta en todo momento, presentándose con ella en la citada celebración del Club Siglo XXI, donde ha buscado mantenerse alejado de los micrófonos y cámaras que querían obtener sus declaraciones sobre los hechos recientes.

Durante la salida de ese evento, Borja Thyssen ha protagonizado otro momento captado por la prensa: al acceder a su vehículo, un modelo de proporciones elevadas, sufrió un contratiempo con su vestimenta que acabó exponiendo más de lo previsto, según consignó "El tiempo justo". Este episodio añadió una nueva anécdota a una jornada ya marcada por la atención mediática y los cuestionamientos.

La situación ha generado interrogantes sobre el coste económico de las infracciones, el impacto en la imagen pública tanto de Borja Thyssen como de su entorno familiar, y las eventuales acciones legales o administrativas que las autoridades de tráfico puedan adoptar. El medio "El tiempo justo" destacó que hasta el momento, Borja Thyssen ha optado por no emitir declaraciones ni argumentos que aclaren su postura frente a la polémica generada, incrementando así el interés de los medios y de la opinión pública sobre el desenlace de este caso.