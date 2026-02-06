BKT Tour-Euskadi Roadshow, el viaje itinerante de BKT y LaLiga, concluye con una alta participación

En Vitoria-Gasteiz, la Fan Zone BKT se instaló por una mañana en la plaza del Mercado de Abastos, el centro hortofrutícola más importante de la ciudad. Esa ubicación temporal permitió transformar el espacio en un punto de confluencia entre cultura local, deporte y entretenimiento, según detalló la organización en un comunicado. Este episodio fue una de varias acciones que integraron el BKT Tour-Euskadi Roadshow, recorrido itinerante que enlazó San Sebastián, Vitoria-Gasteiz y Bilbao en una gira orientada a resaltar la identidad y el fervor que caracteriza al País Vasco en torno al fútbol. La noticia principal radica en la amplia participación obtenida por el evento en cada una de sus etapas, tal como reportó el comunicado oficial.

De acuerdo con la información difundida por el comunicado, el BKT Tour-Euskadi Roadshow propuso exclusivas actividades en cada ciudad, como parte de un proyecto desarrollado por BKT en colaboración con LaLiga. Ambos socios organizaron la gira con el objetivo expreso de descubrir y potenciar la pasión futbolística en el territorio vasco, apoyando y mostrando el fuerte lazo que une a las comunidades locales con sus equipos. Entre las propuestas, los aficionados accedieron a espacios interactivos, recibieron obsequios y tuvieron la oportunidad de posar junto al trofeo de la competición.

La iniciativa, promovida por BKT —patrocinador oficial de neumáticos en LaLiga desde 2019—, representa una ampliación internacional del formato original que se puso en marcha en Italia a través del BKT Tour en Emilia-Romaña. El comunicado evidenció que la adaptación del evento al contexto español significó no solo una novedad para el país, sino también la consolidación del formato como un éxito en términos de involucramiento y repercusión local.

Lucia Salmaso, directora general de BKT Europe, manifestó al medio que la intención detrás de la gira consistía en ofrecer a los aficionados de los diferentes clubes “tres experiencias realmente memorables”. Según sus propias palabras, “etapa tras etapa, cada ciudad ha sabido distinguirse por el entusiasmo y el apoyo hacia su equipo, dando voz a una pasión auténtica y profundamente arraigada en el territorio". Salmaso subrayó que el recorrido pretendió celebrar el lazo particular entre el fútbol y las comunidades, eje fundamental para los objetivos de BKT y su política de colaboración deportiva.

El concepto de Fan Zone BKT se materializó en distintas fechas y ciudades: San Sebastián recibió el evento el 18 de enero, momento elegido por la organización para coincidir con el encuentro Real Sociedad-FC Barcelona; Vitoria-Gasteiz, los días 24 y 25 de enero, en la previa del Deportivo Alavés-Real Betis; y Bilbao, el 1 de febrero, justo antes del derbi vasco Real Sociedad contra Athletic Club. Según destacó el comunicado recogido por el medio, la “alta participación” fue una constante en cada parada, confirmando el acercamiento entre afición y actividad deportiva propiciado por el Roadshow.

Una de las peculiaridades marcadas de la gira fue la presencia continua de un tractor DEUTZ-FAHR 7250 TTV, vehículo agrícola adaptado especialmente para el evento y equipado con neumáticos de la gama AGRIMAX. La personalización del tractor, decorado con un diseño especial alusivo a BKT, buscó crear un elemento visual reconocible y unir las distintas etapas del recorrido. Esta pieza sirvió de nexo entre las localidades seleccionadas y sus respectivas hinchadas, tal como relató el comunicado.

El paso del Roadshow por Vitoria-Gasteiz incluyó la disposición de dos Fan Zones y el desarrollo de actividades en la plaza del Mercado de Abastos. Este espacio, epicentro de la vida comercial y social, evidenció el esfuerzo de BKT por insertar la pasión futbolera en los entornos cotidianos y tradicionales del País Vasco, en una apuesta explícita por estrechar el vínculo entre el deporte y la identidad territorial.

Además de los hinchas, las jornadas contaron con la intervención de exjugadores icónicos del fútbol vasco, quienes se sumaron a la experiencia apoyando la interacción con el público. Xabi Prieto, exjugador de la Real Sociedad; Manu García, referente del Deportivo Alavés; e Iker Muniain, figura del Athletic Club, participaron en las animaciones previas a los encuentros, compartieron momentos con los asistentes y firmaron autógrafos, aporte que, en palabras de los organizadores, contribuyó a fortalecer aún más el ambiente festivo de las citas.

Según información publicada por el comunicado, la respuesta de los aficionados resultó fundamental para el desarrollo de cada etapa del tour. La entrega de obsequios y la posibilidad de inmortalizar el momento con una fotografía levantando el trofeo oficial aportaron un incentivo adicional para la congregación y la participación masiva.

El BKT Tour-Euskadi Roadshow finalizó con la confirmación del formato itinerante como una manera efectiva de incentivar la pasión por el fútbol y reforzar el vínculo entre deporte y comunidad. Tal como detalló el comunicado, el evento se consolidó como una referencia para futuras acciones que busquen conectar aficionados, entorno y valores locales a través de iniciativas conjuntas entre patrocinadores y competiciones deportivas de alcance nacional.