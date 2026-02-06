Banco Sabadell cae un 5% en la apertura de la Bolsa tras recortar su beneficio en 2025

El Banco Sabadell realizó una distribución a sus accionistas cercana a los 4.000 millones de euros en 12 meses, combinando recompras de acciones y dividendos, según comunicó la entidad. A pesar de este volumen de devolución de capital y de la aprobación del plan de recompra de acciones por parte del Banco Central Europeo (BCE), las acciones del Sabadell encabezaron los descensos en la apertura de la Bolsa este viernes, tras el anuncio de un descenso del 2,8% en el beneficio neto del ejercicio de 2025. Según informó la entidad y reportó la prensa especializada, los títulos del banco abrieron con un retroceso del 4,87%, situándose en 3,105 euros por acción, y en algunos momentos la caída llegó a superar el 6%.

De acuerdo con lo publicado por el Banco Sabadell, el beneficio neto de 2025 se situó en 1.775 millones de euros, una cifra que representa un descenso en comparación con los resultados del año anterior. El banco explicó que esta reducción responde, en parte, a los impactos extraordinarios positivos registrados en el ejercicio 2024, que sumaron 109 millones de euros netos. Al aislar estos ingresos atípicos, el beneficio neto habría experimentado un aumento del 3,4%. El director financiero de la entidad, Sergio Palavecino, precisó que las dinámicas del negocio y del balance permanecen positivas, generando capital a ritmos elevados durante el año, y confirmó que el grupo avanza en la consecución del objetivo de alcanzar una rentabilidad sobre capital tangible (ROTE) del 16% conforme al plan estratégico.

En cuanto a la rentabilidad, el Sabadell cerró 2025 con un ROTE del 14,3%, y la previsión para el año en curso es del 14,5%, una cifra calculada sin considerar el negocio de TSB, detalló la compañía. Respecto al margen de intereses, la entidad estima que crecerá a un ritmo superior al 1%. La solvencia CET1 fully-loaded se elevó al 13,65% el año pasado, y quedó en el 13,11% después de contemplar el reparto del exceso de capital. Esta generación orgánica de capital se tradujo en 196 puntos básicos adicionales durante el año, según precisó el banco.

El plan de recompra de acciones anunciado asciende a 800 millones de euros. Este importe contempla 365 millones correspondientes a los resultados de 2025 y 435 millones derivados del exceso de capital por encima del 13%, conforme informó el Banco Sabadell. La operación, que cuenta con la autorización del BCE, dará inicio el próximo lunes. Según detalló el banco, esta recompra se añade a los 700 millones de euros distribuidos previamente como dividendos con cargo a los resultados de 2025. La entidad también recordó el dividendo especial de 0,50 euros por acción vinculado a la venta de TSB.

El consejero delegado del banco, César González-Bueno, analizó los resultados e indicó que el grupo ha cerrado el ejercicio cumpliendo los compromisos asumidos con el mercado. Esto permite, en palabras del ejecutivo reproducidas por el banco, confirmar las previsiones establecidas en el Plan Estratégico 2025-2027.

Pese a las explicaciones respecto al origen del descenso interanual del beneficio y las perspectivas positivas desglosadas por los directivos, la reacción en el mercado fue inmediata. Según reportó la prensa económica nacional y explicó el propio Sabadell, el comportamiento de la acción en la apertura estuvo marcado por el peso de los resultados, liderando las caídas del Ibex 35 y reflejando la cautela de los inversores ante el menor beneficio neto reportado.

La política de remuneración al accionista adoptada por la entidad destacó durante el año, con una cifra total de 4.000 millones de euros distribuidos en los últimos 12 meses en forma de dividendos y recompra de títulos, a la que se añaden los dividendos extraordinarios relacionados con operaciones como la venta de TSB. Tal como comunicó Banco Sabadell y difundió la prensa, la entidad subrayó que estos movimientos forman parte del cumplimiento estricto de las directrices estratégicas y de la gestión eficiente del capital disponible por encima del umbral del 13%.

De acuerdo con lo consagrado en las previsiones del plan estratégico, la dirección prevé mantener el ritmo de crecimiento de los principales indicadores de rentabilidad y continuar con una generación de capital por encima de las exigencias regulatorias. La entidad resaltó que los resultados alcanzados durante el ejercicio sustentan la confianza en la ejecución de los objetivos del periodo 2025-2027, como señaló el consejero delegado del banco. Los responsables de la entidad reiteraron su compromiso de avanzar en las metas de rentabilidad y fortalecimiento del balance, pese al impacto de las comparaciones con ejercicios de resultados extraordinarios.