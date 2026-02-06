Arrestado en Grecia un miembro de las FFAA sospechoso de entregar "información secreta a "terceras partes"

Las autoridades de Grecia han arrestado a un miembro de las Fuerzas Armadas del país sospechoso de "recopilar y transmitir a terceras partes información secreta de importancia militar", un caso que implicaría la entrega de estos datos a China, que por ahora no se ha pronunciado al respecto.

El Estado Mayor de la Defensa Nacional de Grecia (GEETHA) ha indicado en un comunicado que "las autoridades competentes arrestaron a un miembro de las Fuerzas Armadas a primera hora del 5 de febrero", antes de agregar que la detención "tuvo lugar dentro de una zona militar" y "en cooperación y coordinación con otros servicios estatales".

Así, ha resaltado que el detenido, cuya identidad no ha trascendido, fue arrestado "tras claras indicaciones sobre la comisión de actos criminales contemplados en el Código Penal Militar, principalmente recopilar y transmitir a terceras partes información secreta de importancia militar con el riesgo de dañar los intereses nacionales".

Fuentes gubernamentales y de seguridad citadas por el diario griego 'Kathimerini' han indicado que esta información habría sido facilitada a los servicios de Inteligencia de China y han agregado que entre el material incautado figura un dispositivo equipado con un 'software' que habría sido facilitado por Pekín y que permitía fotografiar documentos clasificados.

En este sentido, estas fuentes han recalcado que se trata de uno de los casos de espionaje más graves destapados en Grecia. El sospechoso sería un comandante de un escuadrón de entrenamiento centrado en sistemas de telecomunicaciones, arrestado en Ática y estacionado en una base de la Fuerza Aérea en Kavouri.

La investigación arrancó hace unos dos meses, cuando la CIA notificó a los servicios de Inteligencia griegos que un miembro de sus Fuerzas Armadas estaba filtrando a China información sensible sobre la OTAN, lo que llevó a que el sospechoso fuera puesto bajo vigilancia. Por ahora se desconoce si el detenido actuó en solitario.