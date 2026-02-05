Vila Galé factura 321,5 millones en 2025 e invertirá 215 millones en 12 nuevos hoteles este año

El mercado brasileño representó el segmento de mayor crecimiento para Vila Galé durante el año fiscal 2025, con un incremento del 23% en rentabilidad frente al periodo anterior, en un contexto de expansión global y nuevas inversiones. Esta tendencia consolida a Brasil como un pilar clave en el desempeño económico de la empresa, mientras el grupo continúa ampliando su presencia internacional con un enfoque diversificado, según informó la propia compañía.

De acuerdo con los datos publicados por Vila Galé, la facturación total registrada en 2025 alcanzó 321,5 millones de euros. Las operaciones en España y Portugal aportaron conjuntamente 193,5 millones de euros, lo que equivale al 60% de los ingresos generados. Este resultado refleja una operativa robusta en la península ibérica, donde la tasa media de ocupación llegó al 56%.

El grupo hotelero reportó además un crecimiento global del 5% en habitaciones ocupadas, lo que se tradujo en 1,9 millones de pernoctaciones y en más de 1,2 millones de huéspedes durante el año. El resultado bruto de explotación (Ebitda) consolidado ascendió a 127 millones de euros, cifra atribuida principalmente a la fortaleza de su actividad en España y Portugal, consignó Vila Galé.

En relación con la estrategia de expansión, Vila Galé abrió 2026 con una cartera de 12 nuevos proyectos distribuidos entre Portugal y Brasil. Según detalló la compañía, este plan implicará una inversión de 215 millones de euros y permitirá añadir 1.845 habitaciones a su oferta internacional. La expansión se distribuirá de forma equitativa, con seis iniciativas en cada país.

Dentro de Portugal, los proyectos se centrarán en la rehabilitación de inmuebles de valor histórico, ubicados en Lisboa, Penacova y la Isla Terceira en el archipiélago de Azores. Esta apuesta busca recuperar patrimonio y a la vez diversificar el tipo de alojamientos, puntualizó el grupo hotelero. Por su parte, en el mercado brasileño, Vila Galé avanzará con nuevas aperturas en los estados de Alagoas, Santa Catarina y Minas Gerais. Estas incorporaciones reforzarán su presencia en destinos turísticos estratégicos y contribuirán al fortalecimiento de la marca en América Latina, consignó la empresa.

Otro de los pilares de la estrategia para este nuevo ciclo consiste en diversificar la tipología de hoteles. Vila Galé anunció que entre los desarrollos incluirá establecimientos temáticos, como el concepto Vila Galé Nep Kids, dirigido especialmente al público infantil. Además, la empresa planea sumar unidades bajo su gama Collection, orientando parte de la oferta a segmentos de mayor valor añadido y diferenciación.

De acuerdo con el reporte de Vila Galé, estos movimientos buscan consolidar su posición tanto en el ámbito nacional portugués como en mercados internacionales con alto potencial de crecimiento. La firma sostiene que la diversificación y el aprovechamiento de oportunidades de desarrollo en patrimonio histórico son vías para fortalecer su competitividad, al tiempo que responde a tendencias de demanda y a perfiles de huéspedes cada vez más variados.

Al cerrar 2025, Vila Galé destacó que su estrategia orientada hacia la diversificación geográfica e innovaciones en la oferta ha sido determinante para alcanzar los resultados mencionados. Además, la compañía subrayó que el crecimiento del mercado brasileño, tanto en rentabilidad como en número de proyectos, aportará un respaldo significativo al conjunto del grupo en los próximos ejercicios, según publica el informe corporativo recientemente divulgado.