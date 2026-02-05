Previa del Kosner Baskonia - Barça

El encuentro más reciente entre Baskonia y Barça, ocurrido el 19 de diciembre en el Palau Blaugrana, se distinguió por un marcador inusual y un ritmo ofensivo prolongado. Según informó Europa Press, aquel enfrentamiento requirió de tres prórrogas antes de resolverse con un resultado de 134-124 a favor del conjunto catalán. En ese partido, Kevin Punter, jugador del Barça, alcanzó 43 puntos, hecho que resalta la intensidad de una rivalidad históricamente dominada por duelos igualados y puntuaciones elevadas. Este antecedente amplifica las expectativas previas al duelo de este viernes en el Buesa Arena, correspondiente a la jornada 27 de la Fase Regular de la Euroliga.

De acuerdo con Europa Press, tanto Baskonia como Barça llegan con necesidades inmediatas tras caer derrotados en la anterior fecha de la doble jornada europea. El Baskonia, situado en el decimosexto puesto con un balance de 9 victorias y 17 derrotas, sumó su más reciente caída al perder 109-89 frente al EA7 Emporio Armani Milán. La incapacidad de detener el acierto exterior de los italianos durante el tercer cuarto resultó determinante en aquella derrota, a pesar de los 21 puntos anotados por Markus Howard. La urgencia del equipo vitoriano, dirigido por Paolo Galbiati, aumenta ante la obligación de fortalecer su defensa si quiere aspirar a mantener sus opciones de acceder al 'Play-In' cuando la fase regular entra en su tramo decisivo.

El Barça, según detalló Europa Press, se ubica en la séptima posición con un registro de 16 triunfos y 10 derrotas. A pesar de mantenerse en zona de 'Play-In', el objetivo inmediato del cuadro blaugrana consiste en alcanzar nuevamente el 'Top 6'. El último partido disputado en el Palau se saldó con una ajustada derrota, 78-82, frente al líder Fenerbahçe. El Barça logró reducir una diferencia de 20 puntos durante la segunda mitad, impulsado por la anotación final de Kevin Punter y una defensa que generó opciones de remontada, aunque insuficientes para concretar la victoria.

Europa Press reseñó que el balance de los cinco últimos enfrentamientos directos entre Baskonia y Barça es de 3–2 para los catalanes. Desde el año 2000, la estadística global favorece igualmente al Barça, que ha sumado 16 victorias frente a 14 de su rival. El contexto de estos encuentros reafirma una rivalidad marcada por alternancias y la capacidad de ambos conjuntos para ajustar sus estrategias en momentos determinantes de la temporada.

En el apartado de bajas, Baskonia llega con la incertidumbre vinculada al estado físico del base Markquis Nowell, aún sin confirmación para este duelo tras molestias recientes. Europa Press indicó que Tadas Sedekerskis sigue apartado por una cirugía de tobillo y no se espera su vuelta antes de la Copa del Rey. Por parte del Barça, la lesión de rodilla del base Juan Núñez lo mantiene fuera de la dinámica competitiva a largo plazo.

Los dos equipos exhiben estilos ofensivos definidos y plantean propuestas valientes en el parqué. Tal como publicó Europa Press, los quintetos iniciales más probables incluyen por parte de Baskonia a Howard, Forrest, Radzevicius, Kurucs y Diop, mientras que el Barça alinearía a Satoransky, Punter, Clyburn, Shengelia y Vesely. Entre los suplentes de Baskonia figuran jugadores como Diakite, Simmons, Omoruyi, Luwawu-Cabarrot, Spagnolo y Frisch. En el Barça, completan la convocatoria Cale, Norris, Brizuela, Hernangómez, Laprovittola y Parra. El arbitraje estará a cargo de Difallah, Latisevs y Giovannetti.

El duelo en el Buesa Arena, con inicio programado para las 20:30 (hora local) y transmisión por Movistar+, adquiere rango relevante para ambos conjuntos. Baskonia afronta el reto de sumar un triunfo que le permita seguir optando a los puestos de 'Play-In', mientras el Barça busca dejar atrás la reciente derrota y consolidarse en la tabla superior. Las urgencias de los locales por revertir su dinámica se enfrentan al deseo de los visitantes por reestablecer su posición privilegiada en el torneo, todo ello en un contexto de bajas sensibles y con repertorios ofensivos capaces de marcar la diferencia.