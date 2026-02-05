Premier Padel y Art Basel Qatar hacen arte con una pista de pádel

El diseño de la pista de pádel presentado en Doha surge de la visión artística de Sébastien Boileau, conocido como Mr. D 1987, quien ha querido transformar la tradicional imagen de este deporte en una experiencia visual única. Según consignó la organización y difundió Premier Padel y Art Basel Qatar en un comunicado, el proyecto se integra en la edición inaugural de Art Basel en la capital de Qatar, donde la interacción entre arte y deporte forma parte de la propuesta central del evento.

Tal como reportó la organización, la inauguración oficial de la instalación contó con la asistencia de figuras internacionales, entre las que se encontraron Sheikha Al Mayassa bint Hamad Al-Thani, presidenta de Qatar Museums; Nasser Al-Khelaïfi, presidente de Qatar Sports Investments (QSI) y de Premier Padel; el exfutbolista David Beckham; Luigi Carraro, presidente de la Federación Internacional de Pádel (FIP); Andrea Zappia, presidente y CEO del grupo MCH; Noah Horowitz, CEO de Art Basel, y Vincenzo de Belli, director artístico, junto a otras autoridades y representantes institucionales.

El medio detalló que la pista, desarrollada en colaboración con el circuito profesional de pádel, ha sido instalada sobre una estructura aportada por la empresa MejorSet. La propuesta artística reimagina el espacio de juego como un componente fundamental de la vida cultural e incorpora elementos visuales inspirados en el 'skyline' nocturno de Doha. Tanto los cristales como el resto de la estructura lucen motivos gráficos y cromáticos que evocan la energía de la ciudad.

En declaraciones recogidas por la organización, Sébastien Boileau explicó que “la obra se inspira en la energía eléctrica y la riqueza de los colores de la capital catarí”, y que su intención consiste en “crear la experiencia de jugar al pádel sobre una obra de arte”. Por su parte, Nasser Al-Khelaïfi sostuvo que “unir deporte y arte es una forma extraordinaria de conectar personas y culturas”.

La presentación de esta pista incorpora el uso público mediante reservas durante el periodo de exhibición en el marco de Art Basel Doha. Posteriormente, la instalación será donada al Shafallah Center for Persons with Disabilities, institución dedicada a la atención y acompañamiento de personas con discapacidad intelectual y trastornos del espectro autista.

El proyecto refleja la apuesta de los organizadores por explorar sinergias entre distintas disciplinas, de acuerdo con la cobertura difundida por Premier Padel y Art Basel Qatar. La colaboración de artistas, promotores deportivos y entidades culturales ha permitido materializar un espacio que transciende la función deportiva tradicional. La intervención visual sobre el recinto no solo responde a criterios estéticos, sino que busca fomentar la participación pública y la integración social.

La colaboración de empresas especializadas, artistas y circuitos profesionales ha sido determinante en el desarrollo técnico de la estructura y en la elaboración final del diseño visual. Según indicó la organización, la iniciativa busca consolidar un modelo de integración entre el mundo deportivo y la creación artística, presentando a la pista como “expresión cultural”.

En el contexto inaugural de Art Basel Qatar, la instalación se ha posicionado como una de las propuestas centrales del programa, atrayendo la atención de visitantes y participantes del evento. La sucesiva transferencia de la pista al Shafallah Center supone la continuidad del proyecto más allá del ámbito expositivo y abre su uso a colectivos con necesidades específicas.

Según los organizadores, la activación pública de la pista durante la feria permite que visitantes y deportistas puedan experimentar de manera directa la combinación de práctica deportiva y arte contemporáneo. Las reservas se gestionan dentro de la programación de actividades del evento.

La colaboración institucional y la inclusión de representantes destacados de los sectores cultural y deportivo en la inauguración subrayan la importancia que los impulsores otorgan a la interdisciplinariedad y a la proyección internacional de la propuesta. El modelo desarrollado para Art Basel Qatar establece un precedente sobre cómo el arte puede redefinir los espacios dedicados al deporte.

La próxima cesión de la pista al Shafallah Center for Persons with Disabilities constituye la culminación de la iniciativa, con la finalidad de facilitar el acceso a una instalación singular a personas con discapacidad intelectual y trastornos del espectro autista, según lo explicado por la organización. Esta donación alienta la continuidad de la interacción entre arte, deporte y compromiso social más allá de la duración del evento.