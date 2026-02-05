Pere Romeu: "Cada partido ante el Real Madrid pensamos que va a ser el más complejo"

El entrenador Pere Romeu ha expuesto que el dominio estadístico de su equipo frente al Real Madrid, patente tras veintidós partidos entre ambos conjuntos y reforzado con la victoria en los cuartos de final de la Copa de la Reina Iberdrola, constituye un dato que aporta “poca cosa” en cuanto a confianza para los enfrentamientos futuros. La noticia principal, según consignó Europa Press, radica en la percepción del técnico blaugrana de que cada Clásico implica un reto renovado y una exigencia psicológica creciente para el FC Barcelona Femení.

En la rueda de prensa posterior al partido, Pere Romeu recalcó que los duelos frente al Real Madrid traen consigo “una motivación y una energía increíble” que impactan en el grupo tanto física como mentalmente. Según detalló el medio Europa Press, el entrenador apuntó que su plantilla afronta cada uno de estos encuentros bajo la premisa de que será “el partido más complejo que vamos a tener y así lo trabajamos”. Subrayó además que, mientras él permanezca al frente del equipo, sus jugadoras saldrán siempre “enchufadísimas” al terreno de juego cuando se enfrenten a las rivales madridistas.

En su análisis de los más recientes encuentros ante el Real Madrid, Romeu señaló que el último choque liguero, que terminó con una victoria por 4-0, le dejó sensaciones encontradas, catalogándolo como el más complicado de todos los Clásicos disputados por la gran cantidad de ocasiones que generó el rival. En contraste, sobre la final de la Supercopa, el técnico manifestó que el Barça tuvo entonces “un grandísimo control del partido”. En cuanto al balance del enfrentamiento de la Copa de la Reina, Romeu opinó que hubo fases del juego en las que el equipo madrileño mantuvo cierto dominio, pero el Barcelona dispuso de más oportunidades y mostró mayor control en el área, según publicó Europa Press.

A pesar de que las cifras globales muestran un abrumador dominio del Barça en la serie de Clásicos, habiéndose impuesto en veinte y uno de los veintidós disputados hasta el momento, Romeu restó valor simbólico a estos números. “Estoy muy contento de ser el entrenador de este club que ha ganado tantos Clásicos y me da mucho orgullo, pero tarde o temprano volveremos a jugar y será un partido durísimo contra ellas”, expresó el entrenador, citado por Europa Press.

El técnico subrayó que, tras superar un primer tiempo marcado por la dificultad, el Barça Femení salió fortalecido a nivel mental. Romeu explicó que se trató de una primera parte "muy dura, un inicio muy duro y hemos tenido dificultades", pero reiteró la confianza con la que el equipo encara los retos, haciendo hincapié en que el rendimiento debe mantenerse sin importar los antecedentes estadísticos, dado que "el fútbol no para". De acuerdo con Europa Press, también anticipó que si ambos equipos llegan a cruzarse en la Champions League tras un hipotético avance del Real Madrid ante el Paris FC, el cuadro blanco llegará “extramotivado para jugar contra nosotras”.

Romeu compartió su satisfacción con el desempeño de su equipo en el último partido, y detalló las tácticas empleadas para responder a la presión alta ejercida por el Real Madrid. Según el propio técnico, “nos han venido a buscar muy arriba y era difícil salir de esa presión tal y como estaba el campo”. También dedicó elogios a Patri Guijarro, resaltando que “es excelente en todo lo que hace” y alabando tanto su talento como su voluntad defensiva al servicio del equipo.

El entrenador quitó hierro a los momentos de tensión vividos en el partido, atribuyéndolos al componente emocional y competitivo propio de estos encuentros. Además, explicó ciertos ajustes realizados respecto a la final de la Supercopa, como la modificación en la disposición ofensiva para acompañar mejor a Pajor en ataque, lo que, según su relato recogido por Europa Press, derivó en uno de los goles marcados en el último encuentro.

Algunas de las variaciones implementadas en la estrategia azulgrana respondieron a la capacidad del Real Madrid para ejercer una presión alta con su línea ofensiva y la habilidad de sus futbolistas para anular opciones de pase y presionar a la portera Cata Coll. Romeu señaló que este tipo de presión continuada genera desajustes defensivos y obliga a cambiar el planteamiento táctico sobre la marcha. Destacó, además, el papel de María Méndez en el partido disputado en Castellón, donde el cuerpo técnico realizó modificaciones para emparejarla con Pina, mientras que para el último Clásico, Pajor contó con mayor acompañamiento en ataque, lo que repercutió en el juego ofensivo del Barça.

Europa Press reportó que, pese al resultado y a la superioridad mostrada en el marcador, el cuerpo técnico del Barcelona mantiene la cautela y el enfoque partido a partido, dado que los Clásicos representan una cita diferente en cada edición y presentan escenarios cambiantes por el contexto, la motivación y la presión competitiva que genera el duelo entre los dos equipos.