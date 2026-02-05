Mueren dos personas al estrellarse un helicóptero durante una persecución tras un tiroteo en Arizona, EEUU

El Departamento de Seguridad Pública de Arizona comunicó que, debido a un accidente ocurrido durante un operativo policial, tanto el piloto como un agente a bordo de un helicóptero perdieron la vida, aunque las identidades de las víctimas permanecen en reserva. El incidente se produjo en medio de la colaboración con las fuerzas de seguridad de Flagstaff tras un tiroteo, según informó el medio que reportó el hecho.

De acuerdo con la información recogida por el medio, el helicóptero, un modelo Ranger, había sido movilizado para respaldar a los agentes que seguían la pista de un sospechoso implicado en un intercambio de disparos producido momentos antes en la ciudad de Flagstaff, situada en el sur de Estados Unidos. El despliegue de la aeronave respondió al objetivo de reforzar las tareas de persecución y detención del individuo señalado, respaldando el operativo en tierra.

El Departamento de Seguridad Pública de Arizona detalló en su comunicado que, antes del siniestro, los agentes en el terreno y el sospechoso mantuvieron un tiroteo. Después de este intercambio de disparos, las fuerzas de seguridad lograron detener al individuo señalado. Durante la continuación de la operación y mientras el apoyo aéreo se mantenía en vuelo, el helicóptero perdió el control y se precipitó, causando el fallecimiento de sus dos ocupantes. El organismo estatal enfatizó que las identidades de los fallecidos no serán dadas a conocer en este momento.

Tal como consignó el medio, el accidente ocurrió en un contexto de alta tensión inicial, marcado por la persecución de una persona armada en la ciudad de Flagstaff. La intervención aérea formó parte de los refuerzos habituales que se activan en este tipo de situaciones para elevar la seguridad de los agentes en tierra. El despliegue incluyó a diferentes dependencias policiales, con el objetivo de localizar y neutralizar la amenaza representada por el sospechoso, segundos después de haberse producido el tiroteo.

El Departamento de Seguridad Pública de Arizona agregó en su nota oficial que el siniestro supuso una pérdida irreparable para la institución. No se revelaron detalles adicionales respecto al origen del accidente ni sobre las circunstancias específicas en las que el helicóptero se estrelló. Las autoridades indicaron además que la investigación sobre las causas del accidente se encuentra en curso.

El incidente ha suscitado muestras de consternación en el entorno policial local y estatal. Según el reporte original, la prioridad tanto de la policía de Flagstaff como del Departamento de Seguridad Pública de Arizona se ha centrado en la gestión de la emergencia y en la atención a los familiares de las víctimas. El despliegue operativo que motivó la movilización del helicóptero formaba parte de los protocolos estándar en situaciones de persecución tras delitos violentos relacionados con armas de fuego.

La ciudad de Flagstaff, escenario del tiroteo y de la posterior persecución, se mantiene bajo la custodia de las fuerzas de seguridad mientras prosiguen las investigaciones sobre el tiroteo inicial y el accidente aéreo de la policía estatal. El comunicado institucional reiteró que cualquier información adicional relativa a las identidades de los fallecidos o a la mecánica del accidente se hará pública una vez finalizadas las averiguaciones oficiales.

Las autoridades reiteraron el compromiso con la seguridad y la transparencia en la gestión del incidente, subrayando la coordinación entre dependencias policiales en la respuesta a eventos críticos como el registrado en Flagstaff. De acuerdo con el medio, la situación continúa bajo análisis para esclarecer los factores que derivaron en la tragedia y asegurar el cumplimiento de los procedimientos internos tras el fallecimiento de los agentes implicados.