Más de 150 carreteras permanecen cortadas por inundaciones y desprendimientos a consecuencia de las lluvias

Las intensas precipitaciones obligan a suspender la circulación en numerosas vías, principalmente en el sur de España, donde Cádiz resulta especialmente dañada, mientras las autoridades piden máxima precaución y recomiendan evitar desplazamientos en áreas afectadas

El desbordamiento de numerosos cauces y los desprendimientos asociados al último episodio de lluvias han causado el corte de más de 150 vías, afectando principalmente a la comunidad andaluza, donde Cádiz concentra el mayor número de incidencias viales. Ante este escenario, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha solicitado extremar la precaución y evitar los desplazamientos no indispensables en las regiones más afectadas, según informó Europa Press.

Europa Press detalló que la red principal de carreteras se encuentra especialmente alterada en dos localizaciones por desprendimientos: en Jaén, la autovía A-44 está cerrada a la altura de Campillo de Arenas en dirección a Granada, mientras que en Cádiz la A-48 interrumpe el tráfico en el tramo que transcurre por Vejer de la Frontera hacia Tarifa. La acumulación de agua y los deslaves registrados han provocado interrupciones adicionales en otras provincias, generando complicaciones logísticas y restricciones para la movilidad.

Según datos de la DGT recogidos por Europa Press, Andalucía cuenta con 140 carreteras bloqueadas, reflejando la gravedad del temporal en esta comunidad. El parte oficial indica que la provincia de Cádiz es la más afectada, mientras que otras zonas andaluzas también sufren cortes parciales o totales en vías secundarias. Junto a los bloqueos por agua y desprendimientos, el episodio meteorológico incorpora el factor de la nieve: en Granada, la A-92 presenta condiciones complicadas a la altura del Puerto de La Mora, donde la circulación es posible únicamente con máxima precaución.

Mientras tanto, en el resto del país, Aragón y Castilla y León presentan dificultades considerables, con al menos 35 carreteras secundarias afectadas. Las autoridades recomiendan informarse de manera actualizada sobre el estado de la red viaria y la evolución meteorológica antes de planificar cualquier trayecto, subrayando el riesgo de incidentes por las condiciones adversas.

El paso de la borrasca ha provocado, además, incidentes de tráfico más allá del sur peninsular. En la Comunidad de Madrid, un accidente en la A-1 en el acceso a la capital por Buitrago de Lozoya genera retenciones y dificultades para los conductores. Asimismo, la provincia de Valencia reporta otro siniestro en la A-7, en la zona de Picassent, agravando los problemas derivados del temporal. Europa Press indica que estos incidentes han complicado la circulación en puntos estratégicos de la red de carreteras, sumándose al impacto de las lluvias.

Las autoridades mantienen activo un dispositivo especial para atender las emergencias, retirar obstáculos y restaurar la normalidad lo antes posible, según lo consignado por Europa Press. La DGT mantiene sus canales de información actualizados y refuerza los mensajes dirigidos a la ciudadanía para priorizar la seguridad y evitar desplazamientos hasta que se recupere la estabilidad meteorológica y vial.

El impacto geográfico del temporal abarca tanto la red principal como numerosas carreteras secundarias, dificultando la logística diaria y el acceso a determinados municipios, sobre todo en Andalucía. Europa Press subraya que Cádiz encabeza la lista de incidencias graves, seguida por otras provincias donde se registran interrupciones parciales o totales.

Las fuentes consultadas advierten que el restablecimiento de la circulación dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas y del ritmo de los trabajos de limpieza y reparación. Mientras, se aconseja a los conductores consultar la información oficial proporcionada por la DGT y adoptar una postura preventiva frente a los desplazamientos en las áreas bajo alerta por lluvias, nieve o desprendimientos.

