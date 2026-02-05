Lula afirma que la vuelta de Maduro a Venezuela "no es prioritaria" y sí "fortalecer la democracia"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, insistió en la importancia de fortalecer la democracia en Venezuela como principal reto para el país sudamericano, indicando que el retorno del mandatario Nicolás Maduro tras su detención durante una operación estadounidense en Caracas no representa el asunto central en la agenda internacional. Según detalló el portal UOL en una reciente entrevista, Lula enfatizó que la resolución de los asuntos internos corresponde exclusivamente a la ciudadanía venezolana y que el respeto a las instituciones debe ser la principal preocupación global en torno a Venezuela.

De acuerdo con la información publicada por UOL, Lula expresó que América Latina debe consolidarse como una zona de paz y que todos los procesos políticos generados en la región deben orientarse al desarrollo tanto económico como democrático, extendiendo esta postura a la situación en Venezuela. Durante la conversación, el presidente brasileño cuestionó: “¿Hay condiciones de hacer que la democracia sea respetada en Venezuela y el pueblo pueda participar activamente? Porque lo que está en juego es si van a mejorar la vida del pueblo o no”. Estas declaraciones refuerzan su visión de que el destino político venezolano debe estar guiado por la participación ciudadana y los mecanismos democráticos.

Lula remarcó que, pese a la atención que recibe la figura de Nicolás Maduro en el contexto internacional, la atención no debe centrarse en su retorno sino en la posibilidad de que los venezolanos tengan un rol activo en el futuro político de su nación. En ese marco, el presidente defendió la idea de que los propios ciudadanos sean los encargados de buscar y promover soluciones para sus problemas, tal como indicó UOL. “Hay que dejar que ellos resuelvan sus problemas”, sostuvo, resaltando la autonomía y autodeterminación de los pueblos como elemento clave en la política exterior brasileña.

El medio UOL informó además que Lula reiteró la conveniencia de un acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela para facilitar la estabilidad en la región, recordando ejemplos del pasado en los que promovió el diálogo entre líderes de ambos países. Lula mencionó que, anteriormente, aconsejó al expresidente Hugo Chávez que superara las diferencias con su par estadounidense de ese entonces, George W. Bush, subrayando así el papel que puede cumplir el diálogo diplomático en la resolución de tensiones hemisféricas.

En el marco de la agenda internacional de Brasil, Lula da Silva confirmó que viajará a Washington en la primera semana de marzo. Según consignó UOL, el mandatario espera reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump para discutir una variedad de temas bilaterales, incluyendo los aranceles vigentes sobre las exportaciones brasileñas. Este encuentro será una oportunidad para que ambos países aborden cuestiones comerciales y políticas en un contexto internacional marcado por disputas y negociaciones.

El presidente brasileño también abordó la situación en la Franja de Gaza durante la entrevista. Lula se refirió a la continuidad de los ataques de las fuerzas israelíes, pese al alto el fuego anunciado meses atrás. En relación con el Consejo de Paz propuesto por Trump para la gestión del enclave palestino, Lula manifestó que Brasil desea participar en la iniciativa “si sirve para reconstruir Gaza”. El mandatario brasileño expresó dudas sobre la naturaleza del proyecto, señalando que le parece orientado más a la construcción de complejos turísticos que a la recuperación de la vida cotidiana en la zona devastada.

Lula planteó preocupaciones específicas sobre el Consejo de Paz, interrogando: “Yo quiero saber quién va a reconstruir las casas, los hospitales, las panaderías, los bares, que fueron destruidos, porque la vida de 75.000 mujeres y niños no regresarán jamás”. De acuerdo con UOL, el presidente recalcó el interés brasileño en participar en procesos multilaterales de reconstrucción, pero subrayó la necesidad de que las propias autoridades palestinas estén presentes en dichas iniciativas, defendiendo así el principio de inclusión y presencia directa de los afectados en cualquier plan internacional de ayuda.

Tal como publicó UOL, Lula da Silva reiteró en distintos tramos de la entrevista que la prioridad de Brasil es favorecer la paz y el desarrollo democrático en todos los contextos donde participa, sea en América Latina o en el escenario mundial. Sus declaraciones reflejan una política exterior orientada a la defensa de procesos democráticos, la resolución pacífica de conflictos y la cooperación internacional basada en la autodeterminación de los pueblos y el respeto a sus instituciones.