Los trabajos ganadores del primer concurso 'Extremestiza Podcast' se darán a conocer el 16 de febrero

El jurado del concurso ‘Extremestiza Podcast’ determinará los resultados valorando aspectos como la creatividad, el rigor investigativo y la capacidad de mostrar la conexión entre Perú y Extremadura a través de la gastronomía y tradiciones comunes. Según información difundida por la Junta de Extremadura en una nota de prensa y publicada por el medio, el anuncio de los podcasts ganadores tendrá lugar el 16 de febrero, después de que esta semana quedara oficialmente constituido el jurado responsable de evaluar veinticuatro trabajos presentados por escuelas tanto de la región española como de Perú.

El medio detalló que esta iniciativa educativa e intercultural forma parte de la estrategia ‘Extremestiza’, promovida por la Junta de Extremadura a través de la Fundación Extremeña de Cultura. El proyecto busca otorgar relevancia a la historia y cultura compartidas entre Extremadura y América, enfocándose en su conocimiento, conservación y transmisión. Para esta primera edición, la comunidad educativa peruana fue seleccionada para participar junto a Extremadura, estableciendo un canal de intercambio en torno a la investigación y difusión de la gastronomía como elemento unificador entre ambos territorios.

Según publicó el medio, los centros educativos han desarrollado podcasts escolares donde la investigación sobre recetas, técnicas culinarias y tradiciones reflejan los intercambios históricos surgidos del mestizaje. De acuerdo con la nota oficial, la convocatoria al concurso estimuló tanto la creatividad como el uso de recursos expresivos —como dramatizaciones, ficciones y recetas narradas—, buscando ampliar la audiencia de estos trabajos más allá de los ambientes escolares y difundirlos en la sociedad amplia.

El jurado que se encargará de la valoración y deliberación de los proyectos está integrado por Sol de la Cuadra Salcedo, especialista en comunicación y divulgación; Elfy Rojas Valdez, ministra consejera de la Embajada del Perú en España; Carlos Gustavo Ballón, regidor de la Municipalidad de Lima; Alberto Herrera, comunicador y locutor de Cope, y Pilar Gómez, responsable del programa Radio Edu. Según consignó el medio, entre los principales criterios de evaluación figuran el rigor en el abordaje de la gastronomía como puente de intercambio y los aportes sobre técnicas e influencias surgidas del mestizaje histórico entre ambos pueblos.

Además, la originalidad y creatividad ocupan un papel central en la valoración final, junto a la manera en que se emplean recursos sonoros y estrategias narrativas para recrear las historias y atraer a la audiencia. El uso del trabajo colaborativo y la integración de contenidos educativos, así como la representación del aprendizaje y la interacción cultural a través del producto radiofónico, se contempla entre los elementos que el jurado valorará al momento de seleccionar los trabajos destacados.

De acuerdo con lo difundido por la Junta y reprodujo el medio, los equipos ganadores accederán a una experiencia cultural inmersiva. Este premio incluye un viaje: desde Extremadura a Perú y recíprocamente desde Perú hacia Extremadura. La finalidad de esta recompensa radica en fortalecer los vínculos culturales existentes y propiciar que estudiantes de ambos lados del Atlántico profundicen el conocimiento mutuo.

Según informó el medio, ‘Extremestiza Podcast’ representa una propuesta para fomentar el intercambio cultural entre escolares y familias de ambos países, centrándose en la gastronomía como vehículo fundamental. La acción busca aportar al entendimiento entre comunidades mediante el conocimiento compartido y la puesta en valor de las aportaciones recíprocas en tradiciones y costumbres.

La Junta subrayó a través de su comunicado que esta primera convocatoria sienta las bases para seguir promoviendo el diálogo cultural entre Extremadura y América Latina, posicionando a la juventud en el centro de estos procesos de exploración histórica y culinaria. El concurso abre la posibilidad de crear nuevos espacios de colaboración educativa para cursos posteriores, según destacó el mismo medio.