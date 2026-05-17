Star Love prevé ventas de 1,3 millones en 2026 y ve potencial para crecer en Estados Unidos con sus alpargatas

Star Love, la firma de alpargatas artesanales españolas y que defiende apostar por el 'made in Spain', confía en cerrar 2026 con unas ventas que ronden los 1,3 millones de euros impulsado por una buena campaña de verano.

En concreto, la empresa familiar riojana se remonta a 1927, cuando el bisabuelo Pablo Viguera Adán abrió en 1927 la primera fábrica en Arnedo, pasando por el traslado de la firma a Calahorra, cambiando de espartos a yutes, pero siempre manteniendo la tradición del cosido a mano, hasta llegar a Star Love, donde los hermanos Silvia y Diego Viguera, dueños de la compañía, han reafirmado su apuesta por lo artesanal y la innovación con la creación de diseños y estilos con un alto confort.

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El consejero delegado y 'business director', Diego Viguera, ha destacado el "gran momento" que vivió la compañía el pasado año, donde elevó sus ventas un 25%, hasta alcanzar los 1,3 millones de euros, y prevé en este ejercicio mantener una cifras similares, pero "con una mejora en la rentabilidad".

Viguera reconoce a Europa Press que uno de los principales retos de la firma pasa por reducir la elevada estacionalidad del negocio, ya que la campaña de verano concentra actualmente el 95% de las ventas. "El verano es nuestro momento de más ventas, algo que debemos intentar cambiar y no sufrir de una alta estacionalidad como actualmente nos está ocurriendo", ha explicado.

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ALEMANIA Y GRECIA, MERCADOS CLAVE PARA LA FIRMA DE CALZADO Por otro lado, la apuesta por la fabricación nacional ha permitido a Star Love consolidar su presencia en mercados internacionales como Estados Unidos, México, Grecia, Italia, Francia y Alemania. Actualmente, la exportación representa el 50% de la facturación de la compañía, un equilibrio significativo frente al 97% del negocio internacional que registraba en 2020.

La co-consejera delegada y directora creativa, Silvia Viguera, ha reconocido que durante años la artesanía española era más valorada en mercados extranjeros que en España. "Hace unos años se apreciaba más esta tradición artesanal en Francia o Japón que en España, aunque eso está cambiando afortunadamente", se ha congratulado.

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Viguera ha destacado que Alemania y Grecia son los mercados "clave" para Star Love actualmente, mientras que ven en Estados Unidos potencial para crecer. "Sería un objetivo interesante, aunque la poca estabilidad actual en los mercados internacionales no ayuda a tomar decisiones fáciles, marcar objetivos de ventas con las inversiones correspondientes nos resulta super complicado con tantas turbulencias", ha reconocido.

Star Love ha encontrado su nicho en el segmento de la artesanía de moda y el calzado premium. "Las alpargatas producidas en España y, especialmente, en La Rioja, están orientadas a un consumidor que aprecia el lujo y la calidad artesanal. De hecho, en nuestra zona se producen para grandes marcas italianas y francesas", ha explicado.

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"El cosido a mano es un sistema de producción que lo hemos heredado desde hace varias generaciones y proporciona flexibilidad y comodidad, además de evitar el uso de pegamentos y un menor consumo de electricidad, algo clave en el momento actual", ha subrayado.

De esta forma, la firma española, además de su apuesta por lo artesanal, innova en colores y diseños, lo que la diferencia del resto de marcas. "Así es el lema: 'Manos que crean, colores que inspiran'. Es clave encontrar un equilibrio entre diseños atrevidos y comerciales, pero la diferenciación en cada colección es un aspecto fundamental, sin ese toque, las ventas bajarían notablemente", ha confesado Silvia Viguera, que avanza que este verano sus alpargatas llegan con "tull con combinaciones de color únicas".

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Star Love reconoce que el sello 'Made in Spain' ayuda a la hora de presentarse a nuevos clientes, porque muestra que es un "producto de calidad y que los acuerdos comerciales con otros países permiten no pagar altos aranceles, es un extra, pero hay que aportar más cosas para realmente vender".

Por último, Silvia Viguera reconoce que le haría especial ilusión ver a la reina Letizia luciendo alguno de sus modelos este verano. "Sería maravilloso que llevara nuestras alpargatas, especialmente las de plantilla doble extra acolchada, porque son un auténtico sueño para los pies", ha señalado.

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