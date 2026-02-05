Los baños de la villa olímpica de Milan-Cortina d'Ampezzo sufren actos vandálicos

Los baños de la villa olímpica de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo han sido objeto de actos vandálicos en lo que parece ser una brecha de seguridad, según informó el jueves el diario italiano Corriere della Sera, citando a la Policía.

Según los investigadores, entre mediados de diciembre y mediados de enero se dañaron las duchas de un total de 70 habitaciones repartidas en tres edificios diferentes del alojamiento de los atletas. En principio, el acceso a la villa, de nueva construcción, solo es posible con un pase especial y un código QR, por lo que la Policía sospecha que se utilizaron herramientas de corte rotativas.

Con una unidad antiterrorista de la Fiscalía de Milán también se ha involucrado en la investigación, se espera que las imágenes de las cámaras de vigilancia proporcionen respuestas, cuando los Juegos de Invierno, que se celebran desde este viernes hasta el próximo 22 de febrero conjuntamente en la estación alpina de Cortina d'Ampezzo y varias sedes más pequeñas.