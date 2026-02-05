La RFEF y LaLiga firman sendos acuerdos de colaboración con la Asociación China de Fútbol

El acuerdo alcanzado contempla la coordinación de programas de intercambio técnico y profesional enfocados en el fútbol base, según detalló la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Estos programas incluyen áreas como análisis de datos, organización de torneos internacionales, gestión de derechos de retransmisión, relaciones públicas y desarrollo de aplicaciones tecnológicas. El objetivo es favorecer la participación de clubes españoles en actividades formativas y deportivas, así como promover el desarrollo de nuevas competiciones, encuentros amistosos y la colaboración entre academias de fútbol de España y China.

Según reportó el medio, la RFEF y LaLiga establecieron este jueves compromisos formales con la Asociación China de Fútbol (ACF) en el marco del X Foro China España, celebrado en el Real Casino de Madrid. Rafael Louzán, presidente de la RFEF; Javier Tebas, presidente de LaLiga; y Song Kai, titular de la ACF, firmaron memorandos de entendimiento para consolidar la cooperación en formación y en la organización de eventos internacionales de fútbol entre ambos países. Además, presenciaron la firma la consejera de Estado de la República Popular China, Shen Yiquin; la vicepresidenta segunda del Senado, Concepción Andreu; y el director de LaLiga en China, Sergi Torrents.

El acuerdo entre LaLiga y la ACF establece un marco de colaboración de tres años, con posibilidad de prórroga, destinado a fortalecer el fútbol base, la capacitación de entrenadores, el intercambio de conocimientos técnicos y la creación de lazos entre clubes españoles y el ecosistema futbolístico chino. Según consignó la fuente, la implementación de este esquema busca impulsar la formación y la profesionalización de directores de academias, entrenadores y otros actores clave, además de facilitar la transferencia de conocimiento en áreas técnicas y organizativas.

La RFEF especificó que ambas instituciones rectoras del fútbol en sus respectivos países se comprometen a promover iniciativas conjuntas que beneficiarán tanto a jugadores como a entrenadores y clubes de base. El acuerdo abarca desde la cooperación en ámbitos tecnológicos hasta la participación conjunta en torneos internacionales de gran escala y la colaboración para mejorar la gestión de derechos de retransmisión y las relaciones públicas.

Durante la inauguración del Foro España China, los máximos representantes de la RFEF, LaLiga y la ACF participaron en una mesa redonda sobre diplomacia deportiva junto a Li Kemin, presidenta de la Liga Profesional de Fútbol de China (CFL). En ese encuentro, los líderes destacaron cómo el fútbol profesional puede servir como puente de cooperación internacional, promoviendo el intercambio y el acercamiento entre sociedades a través del deporte.

Rafael Louzán subrayó la importancia de la labor de los entrenadores españoles en el mundo del fútbol, indicando que existen más de 70.000 técnicos formados en España, varios de ellos trabajando a nivel internacional. Según palabras transmitidas por el medio, Louzán manifestó que acuerdos como los del jueves refuerzan el papel de España en la promoción del fútbol global y contribuyen al reconocimiento internacional de sus profesionales.

Javier Tebas expuso la experiencia de LaLiga en el mercado chino, al recordar que llevan más de 17 años presentes en ese país. Explicó que no buscan firmas que persigan beneficios inmediatos, sino que sienten orgullo por la relación de confianza que se ha construido con el fútbol chino. Tebas añadió: “Nos sentimos orgullosos de la confianza del fútbol chino, de nombrarme asesor estratégico del fútbol profesional chino. Voy a ser pesado, estamos trabajando en cuestiones que tenemos que avanzar. Tienen que estar entre las diez primeras potencias del mundo del fútbol. Si quieren tener una gran selección, tienen que tener una liga profesional muy competitiva”.

Según reportó el medio, LaLiga resaltó los avances recientes de la ACF, entre ellos el lanzamiento en 2024 de un programa de formación dirigido a directores de academias de fútbol base y la realización de programas formativos en Kunming y Madrid en 2025. El acuerdo también contempla el desarrollo de LaLiga Academy Shanghái, extendiendo así la presencia e influencia de la organización española en el fútbol formativo chino.

El fortalecimiento de los vínculos entre clubes, asociaciones y entidades formativas supone un eje central de estas iniciativas conjuntas. La colaboración se enfocará en compartir metodologías, recursos técnicos y oportunidades para que futbolistas, entrenadores y gestores deportivos eleven sus competencias a través de experiencias internacionales y el intercambio permanente.

Estas acciones llegan en un contexto de creciente interés por parte de China en potenciar su nivel futbolístico tanto en el ámbito de selecciones nacionales como en el desarrollo de ligas locales más competitivas. Tal como se expuso en el Foro España China y publicó el medio, uno de los objetivos estratégicos de los acuerdos es contribuir a que China logre integrar a su selección entre las diez principales potencias internacionales, a partir del fortalecimiento de su liga profesional y la actualización de sus estructuras formativas y de gestión.

Este acercamiento bilateral, por tanto, responde a políticas de largo plazo, tanto para el sistema futbolístico chino, que busca referentes y conocimientos foráneos, como para las instituciones españolas, interesadas en ampliar su proyección internacional, compartir talento y consolidar la imagen de España como referencia en formación, innovación y desarrollo futbolístico.