Gloria Camila rompe a llorar al aclarar su "triángulo amoroso" con Manuel Cortés y Álvaro García

“Le dije yo que viniera a casa para aclarar las cosas”, afirmó Gloria Camila durante su intervención en el programa ‘El tiempo justo’, detallando que buscó un punto de entendimiento con Manuel Cortés con la presencia de su amiga Amor Romeira, quien actuó como testigo externo. Según informó el medio, la hija de José Ortega Cano rechazó de forma categórica todas las versiones que la involucran en un “triángulo amoroso” con Manuel Cortés y su actual pareja, Álvaro García. Gloria Camila explicó en televisión la situación sentimental que atraviesa y enfatizó en su compromiso con Álvaro, a la vez que solicitó públicamente que se detuvieran las especulaciones sobre su vida privada.

Tal como publicó el citado medio, la joven se mostró visiblemente afectada por la presión mediática y expuso abiertamente el malestar que siente, especialmente por las falsas interpretaciones que, en sus palabras, involucran a personas que no tienen relación con el asunto. “Quiero dejar ya de verdad de tener que estar justificándome, no he hecho nada que nadie haya hecho en su vida. Estoy saturadísima. Álvaro está petando porque no tiene nada que ver con esta historia, sin buscarlo y sin comerlo se ha encontrado con este pastel y se pone su cara entre la mía y la de Manuel y parece un trío amoroso, lo cual no es y me da pena porque es el que menos tiene que estar aquí metido y está explotando”, relató Gloria Camila en conversación reproducida por el medio.

Durante el programa, la hija del extorero también abordó los rumores derivados de sus recientes vacaciones de reconciliación en Venecia con Álvaro García, unas imágenes divulgadas en portada por la revista Semana, donde se les vio discutiendo en la ciudad italiana. Según consignó el medio, Gloria Camila quiere proteger esta segunda oportunidad en su relación y manifestó el deseo de que los comentarios externos no influyan en la pareja.

Respecto a la presunta implicación sentimental con Manuel Cortés durante el período en que estuvo separada de Álvaro, Gloria Camila insistió en que ambos solo mantienen una relación de amistad desde hace mucho tiempo. Aclaró que no existió ningún trato para ir juntos a Venecia y negó haber tenido conversaciones de ese tipo con Cortés. Según detalló el medio, la hija de Ortega Cano explicó que fue ella quien propuso a Manuel acudir a su domicilio con el objetivo de zanjar la controversia generada en redes sociales tras la publicación de una imagen en Instagram por parte de Manuel, percibida por seguidores y medios como una indirecta hacia Gloria Camila después del viaje de esta a Venecia con Álvaro.

En palabras de la protagonista, “soy amiga de Manuel hace mil años. Os puedo decir que está todo hablado y aclarado”, recogió el medio, evitando profundizar en detalles concretos sobre la conversación, pero dejando claro que todo quedó resuelto entre ambos. Además, mencionó que Manuel Cortés le pidió disculpas por haber compartido el storie de Venecia en redes sociales y reconoció que, en ocasiones, las acciones impulsivas pueden ocasionar malentendidos. Según expresó, “no debería hacerlo porque se ha generado algo que ni él sabía que se iba a generar. Se ha aclarado y ya está. Le deseo lo mejor a Manuel y que todo lo que venga sea bonito. Quiero zanjar el tema porque me cansa. Todos los días tengo que estar justificándome, mirando por uno, por otro y por mí. Ya está”.

El medio reportó que, durante la intervención televisiva, Gloria Camila defendió la importancia de pasar página ante los rumores y reafirmó que su pareja actual es Álvaro García, no Manuel Cortés. También solicitó que se deje de relacionar a su actual compañero con cuestiones ajenas. Según publicó el medio, la protagonista insistió en que ni ella ni sus allegados buscan protagonismo con ninguna de las historias que circulan en redes o prensa, y que su intención es preservar la normalidad en su vida sentimental.

En cuanto a la intervención de Amor Romeira, Gloria Camila explicó que la invitó porque ambos mantenían amistad con ella y creía que su presencia aportaría objetividad en el diálogo. El medio detalló que la reunión permitió resolver los malentendidos recientes, especialmente aquellos difundidos tras la publicación de contenido en redes que provocó numerosas especulaciones durante los últimos días.

Los rumores sobre un supuesto triángulo amoroso surgieron tras la difusión de imágenes en las que Gloria Camila discutía con Álvaro en Venecia, y se intensificaron cuando Manuel Cortés publicó un storie relacionado con la ciudad italiana. Según informó el medio, esta secuencia derivó en comentarios sobre una posible rivalidad sentimental, hipótesis que la hija de Ortega Cano desmintió en repetidas ocasiones.

Durante la entrevista en ‘El tiempo justo’, Gloria Camila expuso el efecto que la presión mediática y social ha tenido tanto sobre ella como sobre su pareja actual. El medio consignó que la joven expresó el cansancio emocional que padece ante las continuas exigencias de justificarse ante el público, subrayando que desea fin a la exposición pública de su vida personal.

A lo largo de la conversación, la hija del torero también dirigió palabras de aprecio hacia Manuel Cortés, deseándole lo mejor y descartando cualquier resentimiento. El medio recordó que la joven manifestó su deseo de “zanjar el tema” y superar la etapa de rumores y acusaciones.

La cobertura de estos acontecimientos, según reportó el medio, refleja el peso que adquieren las redes sociales y los programas televisivos en la generación y amplificación de especulaciones sobre figuras públicas. Gloria Camila, a través de su declaración en prime time, intentó devolver la atención a su vida privada y recalcar que la relación con Álvaro García es su prioridad, desmintiendo de forma reiterada toda implicación amorosa con Manuel Cortés.