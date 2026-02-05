Gemma Camacho, más sincera que nunca: "Cayetano es un tío estupendo"

Durante la presentación de los carteles de la Feria de San Isidro 2026, Gemma Camacho compartió que el ser elegida para este evento representó para ella un auténtico aliciente, especialmente luego de superar una etapa compleja por la exposición mediática de los últimos meses. De acuerdo con lo publicado por el medio, Camacho explicó ante la prensa que el ofrecimiento para conducir la gala llegó antes de que su vida privada fuese centro de atención en los medios. Según detalló, vivir esta experiencia le ha supuesto una satisfacción personal notable y le ha devuelto la ilusión tras un periodo complicado.

Tal como informó el medio, la periodista apareció junto a Ramón García y ambos ofrecieron detalles sobre la programación del tradicional festejo taurino. Durante el encuentro con la prensa, las preguntas se centraron en la relación entre Camacho y el torero Cayetano Rivera, tema que ocupó titulares a finales de 2025 por rumores de una posible nueva pareja sentimental. Consultada sobre estos rumores, Gemma Camacho fue enfática al aclarar que entre ambos únicamente existe una amistad. “Cayetano es un tío estupendo, al que yo le tengo muchísimo cariño y no sé si vendrá o no, esa pregunta no me corresponde tampoco responderla, pero si quieren saberlo, que se queden y vean la gala, que tenemos un pedazo de cartel”, expresó la periodista, según consignó el medio.

De acuerdo con la misma fuente, Camacho hizo hincapié en su deseo de dejar atrás las vinculaciones de tipo personal con figuras del mundo taurino. Frente a nuevas preguntas que intentaban asociarla sentimentalmente con algún torero, la presentadora señaló que “eso ya sería demasiado”, evidenciando su interés por centrar la atención en su trabajo.

El medio detalló que Gemma Camacho, durante su aparición, se mostró dedicada a su carrera profesional. En sus declaraciones, subrayó que le resultó especialmente gratificante que la invitación a presentar la gala se produjera en un momento en el que todavía no se había visto involucrada en el foco de la prensa del corazón, lo que contribuyó a que viviera la convocatoria como un reconocimiento a su trayectoria. “Yo quiero decirlo que me hacía mucha ilusión y que me he emocionado”, reconoció la periodista ante los medios.

Ramón García, su compañero en esta presentación, destacó ante los asistentes el perfil profesional de Camacho y la variedad de medios en los que ha desarrollado su labor. "Gemma es una profesional estupenda. Es una mujer que ha hecho mucha radio, que ha hecho mucha televisión, que lo hace en la calle. Ella dice, y además es verdad, que la calle es la vida de verdad", comentó García, según informó el medio.

La Feria de San Isidro constituye uno de los acontecimientos taurinos más relevantes de España y su cartelera moviliza a profesionales del sector y medios de comunicación cada año. En esta edición, la labor de Gemma Camacho al frente de la presentación adquiere un significado especial, no solo por su actividad profesional, sino por el proceso personal al que hizo referencia de forma abierta ante los medios presentes.

Según expuso el medio consultado, la presencia de Camacho y García en la gala de presentación tuvo como objetivo principal dar a conocer la programación de la cita taurina. No obstante, las preguntas de la prensa centraron buena parte de la atención en la vida personal de Camacho, a raíz de los rumores que surgieron meses atrás sobre su vinculación con Cayetano Rivera.

La periodista aprovechó la ocasión para distanciarse de las especulaciones y subrayar su buena relación de amistad con el diestro, quien no confirmó asistencia a la gala. Insistió en que cualquier novedad sobre su presencia podría conocerse viendo la retransmisión, reforzando así su papel como presentadora y desvinculando su imagen pública de los rumores personales.

El medio enfatizó, además, las palabras de Ramón García, quien remarcó la versatilidad profesional de Gemma Camacho y su capacidad para adaptarse tanto a la televisión como a la radio y al trabajo de campo en la cobertura de distintos eventos. Esta valoración puso en relieve el reconocimiento de la carrera de Camacho por parte de otros profesionales.

Desde la repercusión que tuvo la noticia sobre la supuesta relación sentimental de Camacho con Cayetano Rivera a finales del año anterior, la periodista ha buscado poner en valor su faceta como comunicadora, en contraste con la atención mediática sobre su vida privada. La organización de la Feria de San Isidro 2026 y el protagonismo de Camacho al presentar su cartel se convierten en un episodio significativo dentro de un año marcado por la sobreexposición mediática y los desafíos personales para la comunicadora, según relató el medio consultado.