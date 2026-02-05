Gavin Day (SAS): "No se puede generar confianza sin una innovación responsable"

La compañía especializada en análisis datos e inteligencia artificial (IA) SAS celebrará este año su 50 aniversario, cinco décadas de desarrollo de 'software' y de acompañamiento a las empresas para que puedan encontrar la tecnología más adecuada a sus objetivos.

"Una parte de eso para nosotros significa tomar decisiones lentas en lo que respecta a la tecnología emergente", ha explicado el vicepresidente ejecutivo y director de Operaciones de SAS, Gavin Day, en una entrevista a Europa Press.

Esta postura contrasta con la rapidez con la que se mueven los mercados y los proveedores hacia cualquier nueva tecnología. "Queremos ir y hablar con nuestros clientes sobre los problemas que quieren resolver y luego asegurarnos de utilizar lo apropiado para resolverlos", que puede ser la IA, pero también la analítica básica con la que SAS lleva trabajando más de 40 años.

Se trata de un ejercicio de responsabilidad que la empresa tecnológica aplica tanto a nivel interno como con sus clientes, e implica la educación y la concienciación sobre las nuevas tecnologías.

No se trata solo de saber qué es la IA, sino también de ver el tipo de gobernanza que debería implementarse, las tecnologías complementarias que se pueden utilizar con ella e incluso cómo se debe implementar para cumplir con la legislación vigente, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Eurpea.

"Creo que la UE dio un gran ejemplo con el RGPD. Puso límites y las empresas entendieron cómo usarlo", ha expresado el directivo, que espera que se pueda llegar a un mismo punto de encuentro en lo que respecta a la IA.

Mientras, trabajan de acuerdo con las normativas, poniendo a los clientes en el centro. "Nuestros clientes hacen negocios con SAS porque pueden confiar en nosotros, pueden confiarnos sus datos. Pueden confiar en nosotros para tomar las decisiones correctas", asegura Day, quien subraya que "no se puede generar confianza sin una innovación responsable".

Una forma de abordar de forma responsable las tecnologías emergentes es con el uso de datos sintéticos, especialmente frente a los retos de escasez y privacidad que plantea el entrenamiento de la IA y los agentes.

"Es una forma más rápida, más económica y más segura de generar datos para que podamos realizar simulaciones" y sin tener que preocuparse por el uso de información de identificación personal. Al respecto, el directivo ha señalado que, a través de la plataforma SAS Viya, varios de sus clientes ya utilizan este tipo de datos y asegura que "están viendo beneficios significativos".

INTELIGENCIA ARTIFICIAL CON SUPERVISIÓN HUMANA

La IA impulsa la productividad personal en las empresas y también en SAS, donde los agentes "hacen que la jornada de trabajo sea más fácil", sobre todo con la organización y la programación. "Pero también lo hacemos con supervisión humana. No podemos simplemente permitir que la IA generativa sea la que corrija el código. Tú tienes para hacer eso, casi como una especie de corrector ortográfico para escribir código", matiza el directivo.

En lo que respecta a sus clientes, las cosas no están tan claras. "Los CIOs han gastado mucho dinero en inteligencia artificial, pero no ven los resultados que esperan y están recibiendo presión de las juntas directivas". Esto se debe a que "la IA sigue siendo una tecnología que busca un caso de uso".

Con SAS Viya Copilots, la compañía les ayuda a tomar decisiones más automatizadas con la supervisión de un humano, pero según ha expuesto Day, "las empresas deben elegir pequeños problemas que quieren intentar solucionar con IA en lugar de intentar resolver un problema que no es relevante para su negocio".

Otra de las tecnologías que el año pasado se mencionó como novedad de SAS Viya es la IA cuántica, un área en el que SAS invierte actualmente y cuya tecnología ya se utiliza en la empresa estadounidense Georgia Pacific para ayudar a optimizar sus plantas de fabricación.

"Hay cosas relacionadas con la optimización que son muy complejas y es ahí donde deberíamos llevar los problemas a la dimensión cuántica", apunta el directivo de SAS.

50 AÑOS PONIENDO A LAS PERSONAS EN EL CENTRO

La entrevista a Gavin Day se ha realizado en el marco de unas jornadas conocidas como reuniones iniciales ('kickoff meetings'), en las que los directivos se reúnen con los equipos locales para establecer objetivos y alienar esfuerzos.

Y en esta ocasión lo han hecho con la celebración del 50 aniversario en el horizonte. "Para nosotros, se trata de continuar el ritmo de la innovación. Continuar invirtiendo en nuestros empleados y continuar invirtiendo en nuestros clientes", ha afirmado Day.

Con ello, refuerzan el enfoque con el que ponen en el centro a las personas, que no solo data de los inicios de la compañía sino que sigue estando presente en los planes de futuro. "Pienso hacia dónde quiero que vaya SAS: si continuamos manteniendo al cliente allí y nos aseguramos de ofrecer valor y decisiones de confianza, tendremos éxito durante otros 50", ha apostillado el directivo.