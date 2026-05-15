Operador de la Bolsa surcoreana pausa temporalmente la negociación por caídas tras récord

Seúl, 15 may (EFE).- El operador de la Bolsa surcoreana tuvo que pausar brevemente la negociación de su principal índice, el Kospi, por las fuertes caídas registradas tras superar por primera vez la barrera de los 8.000 puntos al inicio de la sesión.

El operador, Korea Exchange (KRX), activó un 'sidecar' de venta en el Kospi, un mecanismo que suspende temporalmente las ventas programadas, durante cinco minutos alrededor de las 13.30 hora local (04.30 GMT), después de que el índice de futuros Kospi 200 bajara más de un 5 % durante un minuto seguido, recoge la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

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Sobre las 14.30 hora local (05.30 GMT), a una hora del cierre de la sesión, el Kospi caía un 5,65 %, mientras el índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, se dejaba un 4,57 %.

El descenso, impulsado por las ventas de los inversores para recoger beneficios, llega después de que esta mañana el Kospi superase por primera vez la barrera de los 8.000 puntos tras subir un 0,56 % a la apertura, gracias al auge continuado de las tecnológicas por el optimismo en torno a la inteligencia artificial (IA).

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El indicador ha estado batiendo récords en los últimos meses por el auge de la industria de la IA, superando con creces la promesa de campaña del presidente surcoreano, Lee Jae-myung, que asumió el poder en junio de 2025, de alcanzar los 5.000 puntos durante su mandato.

Esta tarde, el gigante de los semiconductores Samsung Electronics caía más de un 6 %, lastrado por el fracaso de las negociaciones de la empresa con los sindicatos, que amenazan con una posible huelga a partir del 21 de este mes. Su rival SK hynix bajaba más de un 5 %.

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En defensa, Hanwha Aerospace perdía casi un 6 %, mientras la empresa de baterías LG Energy Solution se dejaba alrededor de un 4,5 % y el fabricante de vehículos Hyundai Motor caía cerca de un 0,5 %.