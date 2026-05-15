Unicef dice que han muerto 200 niños en el Líbano desde el inicio de los ataques de Israel

Redacción Internacional, 15 may (EFE).- La agencia de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) informó de que 200 niños han muerto en el Líbano desde el 2 de marzo, cuando empezaron los ataques militares de Israel en el país árabe en medio de la guerra contra Irán librada junto con Estados Unidos.

"En total, al menos 23 niños han muerto y 93 han resultado heridos desde el alto el fuego -pactado el 17 de abril-, según el Ministerio de Salud Pública, lo que eleva el total a 200 niños muertos y 806 heridos desde el 2 de marzo, el equivalente a casi 14 niños muertos o heridos cada día", señaló el organismo en un comunicado.

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El director regional de Unicef para Oriente Medio y Norte de África, Edouard Beigbeder, destacó en esa nota que estos niños murieron en las últimas semanas, "cuando deberían estar regresando a las aulas, jugando con sus amigos".

Explicó que pese a la tregua anunciada hace casi un mes, persisten "continuos ataques" que están "causando muertes y lesiones a niños, agravando su trauma y dejando consecuencias devastadoras que podrían durar toda la vida".

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"Los niños en el Líbano han sufrido oleadas de violencia, desplazamiento e incertidumbre, a menudo con poco o ningún tiempo para recuperarse", remarcó.

Unicef estima que unos 770.000 niños en el país padecen "un mayor sufrimiento debido a la exposición repetida a la violencia, la pérdida y el desplazamiento", lo que se manifiesta con sensaciones de miedo y ansiedad extremas, pesadillas, insomnio y sentimientos de desesperanza.

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"Sin apoyo psicosocial y de salud mental en entornos seguros, estos niños corren un grave riesgo de desarrollar problemas de salud mental crónicos o permanentes", alertó Beigbeder.

El organismo de Naciones Unidas indicó que las necesidades de los niños afectados por el conflicto en el Líbano "siguen superando con creces los recursos disponibles" para la ayuda humanitaria y los programas de asistencia social.

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El pasado martes, el ministro libanés de Salud Pública, Rakan Nasreddine, dijo en una rueda de prensa que el conflicto ha dejado 2.882 fallecidos y 8.768 heridos, un balance que ha seguido creciendo pese al alto el fuego.

Entretanto, representantes de Israel y del Líbano concluyeron el jueves una tercera jornada de negociaciones de paz en Washington y se emplazaron a seguir las conversaciones "productivas" este viernes, según declaró el Gobierno de Estados Unidos, que ejerce de mediador. EFE

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