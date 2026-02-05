Agencias

El Badalona Women amarga con prórroga a la Real Sociedad y accede a semifinales en la Copa de la Reina

Un gol de Itzi Pinillos en el tiempo extra permitió al conjunto catalán avanzar en un encuentro marcado por la lluvia, donde la portera visitante detuvo un penal en los minutos finales y la Real Sociedad desperdició ocasiones claras

El resultado del partido en Zubieta cobró especial dramatismo en el minuto 87, cuando la Real Sociedad dispuso de una oportunidad para adelantarse desde el punto de penal, pero la portera visitante detuvo el lanzamiento tras confirmar la falta a través de una revisión arbitral. Esta acción influyó en el desenlace del cruce por los cuartos de final de la Copa de la Reina, donde la clasificación para semifinales quedó definida en la prórroga, según informó el medio de comunicación.

De acuerdo con la información difundida por la prensa, el FC Badalona Women consiguió ganar 0-1 a la Real Sociedad en el encuentro disputado el jueves bajo lluvias intensas, lo que dificultó el desarrollo del juego en las instalaciones de Zubieta. La única anotación del partido llegó en los minutos finales del tiempo extra cuando Itzi Pinillos aprovechó un rebote dentro del área y decretó el pase del conjunto catalán a la siguiente ronda.

El medio detalló que el dominio inicial correspondió al equipo local. A los 38 segundos, Emma Ramírez remató con la pierna izquierda desde fuera del área y su disparo se desvió tras tocar el poste. Poco después, en el minuto 5, Cecilia Marcos logró enviar el balón a la portería rival tras un desmarque, aunque la jugada se invalidó debido a posición adelantada en el inicio de la acción, tal como se indicó en la cobertura.

La respuesta ofensiva del Badalona Women tardó en generarse; Estefanía Banini remató cerca de la media hora de juego, aunque no logró dirigir el balón entre los tres palos. Luego, al minuto 39, Elene Guridi intentó anotar de cabeza para la Real Sociedad, sin modificar el marcador. La Real Sociedad mantuvo la iniciativa ofensiva en el arranque del segundo tiempo, con nuevos intentos de Cecilia Marcos que no llegaron a destino.

Con el avance del reloj, el Badalona Women mejoró su juego, en especial a partir de la influencia de María Llompart en el mediocampo, según publicó el medio. Las visitantes marcaron en el minuto 64 por intermedio de Lice Chamorro, pero el gol fue anulado por posición fuera de juego al recibir el pase de Elena Julve. Instantes después, Lucía Pardo encabezó la ofensiva local y más adelante Ainhoa Moraza generó otra ocasión, pero el empate sin goles persistió.

La acción trascendental del partido surgió cuando Ana González cometió penalti sobre Claire Lavogez, lo que resultó en la revisión y confirmación de la falta y un lanzamiento desde los once metros para la Real Sociedad. Lucía Pardo, encargada del disparo, no pudo concretar porque la arquera del Badalona Women adivinó la dirección del tiro, manteniendo la igualdad y obligando a la prórroga, según consignó el reportaje.

Durante el tiempo extra, ambos equipos enfrentaron una creciente tensión y el condicionante del clima. Los ataques se volvieron menos fluidos, pero el Badalona Women aprovechó un desborde de Irina Uribe por el lado izquierdo, quien envió un pase raso al área. Paula Sánchez no logró convertir en primer término, pero el rebote fue capturado por Itzi Pinillos, quien marcó el gol decisivo en el minuto 113.

Según lo informado por el medio, este triunfo permite al FC Badalona Women acceder a las semifinales de la Copa de la Reina Iberdrola. En contraste, la Real Sociedad quedó eliminada tras no materializar sus oportunidades en situaciones clave. El desenlace del partido quedó marcado tanto por las condiciones meteorológicas como por las acciones puntuales que definieron el avance del equipo visitante en el torneo.

