Detenidos tres fugitivos buscados por las autoridades judiciales españolas y venezolanas

La condena que podrían enfrentar dos de los detenidos asciende a treinta años de cárcel, según informó la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional en Granada. Estos arrestos se produjeron a raíz de un operativo que se desplegó al recibir información sobre la posible presencia de los sospechosos en la provincia, una investigación que finalmente permitió dar con el paradero de los implicados. La noticia, detallada por la Udyco y difundida por fuentes policiales, confirma que los tres fugitivos eran requeridos por las autoridades judiciales tanto españolas como venezolanas por delitos graves.

De acuerdo con las informaciones facilitadas por la Policía Nacional, los dos primeros detenidos, un hombre y una mujer de nacionalidades española y venezolana, estaban siendo buscados por delitos cometidos en 2023 en Caracas, en particular por estafa continuada y asociación delictiva. Después de que en Venezuela recayera sobre ellos una orden judicial debido a estos hechos, ambos habrían optado por abandonar el país con el objetivo de eludir la prisión. La posibilidad de que los fugitivos se ocultaran en Granada activó un operativo de localización en el que trabajó la Udyco Central, según recogió el medio.

El operativo en Granada permitió la detención efectiva de los sospechosos y su posterior puesta a disposición de la justicia, detalló la Policía Nacional. Tanto el hombre como la mujer detenidos se encontraban sujetos a una condena penal de larga duración en Venezuela, razón por la que llevaron a cabo su huida. Su aprehensión marca un paso en la cooperación entre las autoridades policiales españolas y venezolanas para combatir la delincuencia transnacional, consignó la Udyco.

El tercer detenido corresponde a un ciudadano español de 41 años, quien presentaba un historial delictivo extenso y numerosos antecedentes policiales, según publicó la Policía Nacional. Desde el año 2023, sobre él pesaba una orden de búsqueda y captura emitida por las autoridades judiciales españolas, relacionada con delitos de tenencia de armas, municiones y explosivos, así como blanqueo de capitales. Además, enfrentaba cargos adicionales por un segundo delito de tenencia de armas. La captura de este individuo requirió de la implementación de varios dispositivos policiales consecutivos orientados a su ubicación y arresto.

El desarrollo de la última fase del operativo ocurrió a finales de la pasada semana. Durante la intervención, el detenido protagonizó dos intentos de huida y agredió a los agentes intervinientes, lo que derivó en la imputación de un nuevo delito, en este caso, por atentado contra los agentes de la autoridad. Finalizada su detención, fue trasladado a dependencias policiales y posteriormente ingresó en prisión por orden de la autoridad judicial, según reportó la Policía Nacional.

Los procedimientos empleados para la detención de los tres implicados respondieron a una investigación intensiva, en la que la colaboración entre distintos departamentos de la Policía Nacional resultó clave, reportó la Udyco Central. La operación forma parte de los esfuerzos continuos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para dar respuesta a las demandas de cooperación internacional en materia de delitos graves y garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales, según los datos ofrecidos por las fuentes policiales.

El caso deja constancia de la coordinación establecida entre autoridades judiciales de España y Venezuela en busca de la detención de individuos con requerimientos internacionales. Los tres detenidos, con edades comprendidas entre 39 y 41 años, ya han sido puestos a disposición de la justicia, en cumplimiento de las diligencias derivadas de las órdenes de búsqueda emitidas tanto en España como en Venezuela, recapituló la Policía Nacional en los detalles entregados a los medios de comunicación.