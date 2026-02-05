Delin Property compra suelo en Madrid y Países Bajos para levantar naves logísticas por 44 millones de euros

Delin Property, operador londinense de inmuebles logísticos, ha adquirido dos suelos en Madrid y un tercero en Uithoorn (Países Bajos) para el desarrollo de 25.420 metros cuadrados de superficie alquilable de naves logísticas, con una inversión total estimada de 44 millones de euros.

Uno de los suelos se sitúa en San Fernando de Henares, a menos de 15 kilómetros al este del centro de Madrid y a 4 kilómetros del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, según ha informado la compañía en un comunicado.

En este municipio, Delin Property ha adquirido una parcela de 1,25 hectáreas para desarrollar una nave de 7.700 metros cuadrados, con una altura libre de 10,50 metros y con acceso a las autovías A-2 y M-50, situando a unos 7 millones de consumidores a menos de una hora en coche.

La segunda parcela, de 1,37 hectáreas, se encuentra en Vicálvaro, donde desarrollará una plataforma logística de última milla de 8.750 metros cuadrados, dividida en tres unidades independientes, con altura libre de 10,50 metros.

Vicálvaro se encuentra a aproximadamente 7 kilómetros al este del centro, con acceso directo a la M-45 y muy próxima a la M-50, A-3 y R-3, permitiendo a los ocupantes atender tanto los mercados urbanos principales como el conjunto del área metropolitana de Madrid.

En el suelo de Países Bajos construirá una nave de 8.694 metros cuadrados sobre una parcela de 1,36 hectáreas, con altura libre de 12,2 metros y conectado a los principales nodos de transporte de mercancías del aeropuerto de Schiphol y los puertos de Róterdam y Ámsterdam.

El regreso de Delin Property a la inversión directa en balance se produce tras el ascenso de Isaac Núñez (responsable en España), Duncan Jarvis, Raffi Killian y Nick Martin a socios, al tiempo que Tom Wattles deja su cargo como consejero delegado para regresar a Estados Unidos.