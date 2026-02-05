CIMA advierte de que la brecha de género persiste en los Goya: un 38% del total de nominados son mujeres

A pesar de que el 60 por ciento de las actrices nominadas este año superan los 40 años, porcentaje superior al registrado en la edición anterior, la igualdad plena en el cine español enfrenta notables desafíos estructurales, según detalla la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA). De acuerdo con la información divulgada por la propia entidad y recogida por diversas plataformas de noticias, la brecha de género permanece en los Premios Goya, a pesar del crecimiento paulatino en la representación femenina identificado en la 40 edición de los galardones, programada para celebrarse el 28 de febrero en Barcelona.

El medio reportó que, de un total de 236 profesionales nominados, 90 son mujeres, lo que equivale al 38 por ciento del total, frente a los 146 hombres nominados, que constituyen el 62 por ciento. Esta proporción de mujeres, que abarca perfiles como productoras, directoras, guionistas, intérpretes y otras especialistas, sigue lejos de la paridad aunque confirma una línea ascendente, según el estudio realizado por CIMA acerca de las candidaturas anunciadas a los Premios Goya 2026.

Entre los casos destacados en la nueva edición, la asociación celebró las nominaciones obtenidas por la película ‘Los domingos’, construida íntegramente por un equipo femenino en las áreas fundamentales: dirección, guion y producción, con Alauda Ruiz de Azúa en la dirección y el guion, y Marisa Fernández Armenteros, Sandra Hermida y Nahikari Ipiña en producción. Este hecho fue calificado por CIMA como “excepcional” en la historia de los Goya. En cuatro de las cinco finalistas a Mejor Película participa al menos una mujer en el área de producción, aunque solo dos—‘Los domingos’ de Alauda Ruiz de Azúa y ‘Sorda’ de Eva Libertad—están dirigidas por cineastas mujeres.

Históricamente, la presencia femenina en la máxima categoría de Dirección resulta escasa: únicamente tres han sido reconocidas con el Goya a Mejor Dirección—Pilar Miró en 1996, Icíar Bollaín en 2003 e Isabel Coixet en dos ocasiones, 2005 y 2017—lo que, según CIMA, evidencia la distancia pendiente para lograr reconocimiento equivalente. Esta edición suma entre sus finalistas en la misma categoría a Carla Simón y a la propia Alauda Ruiz de Azúa, aportando visibilidad a creadoras en puestos de liderazgo fílmico.

CIMA consignó que la desigualdad de género no se distribuye uniformemente entre los distintos departamentos técnicos. En ámbitos como Fotografía, Montaje y Dirección de Arte, la representación femenina apenas alcanza una de cada cinco nominaciones. Específicamente, la Dirección de Fotografía solo ha premiado a una mujer, Daniela Cajías, en los más de cuarenta años de vida de los Goya: una situación que el informe describe como resultado de la tradición masculina de ese campo y la baja participación de mujeres. Respecto a Dirección de Arte, la disparidad se agrava por la paradoja que muestran los datos de la asociación: a pesar de que las mujeres ocupan entre el 60 por ciento y el 65 por ciento de las posiciones, solo una de ellas, Ana Alvargonzález por ‘Pa negre’, obtuvo el galardón en cuatro décadas, lo que, para CIMA, evidencia el desencuentro entre el peso profesional y el reconocimiento público femenino.

En las disciplinas técnicas, el sector de sonido evidenció avances: de los cinco equipos nominados, cuatro cuentan con presencia femenina y dos son completamente formados por mujeres. Destacan ‘Sirat’, con Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, cuya nominación al Oscar se considera un hecho sin precedentes, y ‘Los domingos’, con Andrea Sáenz Pereiro y Mayte Cabrera.

El medio subraya también la evolución en la categoría de Dirección Novel, que alcanzó este año un 40 por ciento de candidaturas femeninas con la participación de Gemma Blasco y Eva Libertad, una sección en la que las cineastas han cosechado reconocimientos destacados en convocatorias recientes. En materia de guion, las mujeres conservan una influencia creciente: el 60 por ciento de los guiones seleccionados fueron redactados o coescritos por creadoras, lo que refuerza el papel de la voz femenina en la narrativa cinematográfica contemporánea.

El estudio alerta, igualmente, sobre la persistencia de departamentos considerados tradicionalmente “feminizados”, entre los que resaltan Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Maquillaje y Peluquería. Esta segmentación refleja, a juicio de CIMA, la supervivencia de estereotipos de género en los roles profesionales más vinculados a los ámbitos de la estética en el cine.

Respecto a la diversidad, la entidad insiste en que la ausencia de variedad étnico-racial y de narrativas LGTBIQ+ continúa como cuestión pendiente. La presencia de intérpretes no blancas entre quienes optan a un Goya reduce este año la representación prácticamente a un único caso: la actriz chilena Antonia Zegers. Además, fuera de excepciones puntuales como ‘Maspalomas’, el panorama sigue limitado en lo relativo a voces y relatos LGTBIQ+ en las categorías principales.

Entre los hitos que trae esta edición, se encuentra por primera vez la nominación de una actriz sorda—Miriam Garlo—en la categoría de Mejor Actriz, lo que constituye un avance en materia de visibilidad y accesibilidad, reportó CIMA. Otro de los elementos señalados por la asociación se refiere al aumento en la edad media de las actrices candidatas, con el ya mencionado 60 por ciento superando los 40 años, cifra superior al 47 por ciento registrado en la convocatoria previa. Según CIMA, este cambio apunta a una transformación paulatina de la tendencia edadista que ha caracterizado históricamente a la industria.

El balance general elaborado por CIMA y difundido por los citados medios concluye que, a pesar de la consolidación de algunos logros en los últimos años, persisten barreras estructurales que impiden alcanzar la igualdad real en el ámbito audiovisual. La organización enfatiza la necesidad de avanzar en políticas que promuevan la igualdad, la diversidad y la inclusión dentro del sector cinematográfico español, e identifica el momento actual como especialmente decisivo para continuar impulsando estos procesos de cambio.