BBVA cae un 4,8% tras presentar sus resultados de 2025, con ganancias récord de 10.511 millones

El banco BBVA registró la incorporación de 11,5 millones de nuevos clientes durante el año pasado, según detalló la entidad, precisando que el 66% de estos usuarios optaron por canales digitales para su vinculación. Pese a alcanzar esta cifra récord en captación de clientes y comunicar una mejora significativa en la retribución a los accionistas, la cotización del banco experimentó un descenso en la apertura de la Bolsa este jueves. De acuerdo con lo publicado por diversos medios, las acciones del BBVA retrocedieron un 4,8% al iniciarse la sesión, situándose en 20,85 euros por título, luego de que la entidad difundiera sus resultados correspondientes al ejercicio de 2025.

El banco informó que obtuvo un beneficio neto atribuido de 10.511 millones de euros al cierre de 2025, estableciendo de este modo un nuevo récord para la institución y reflejando un crecimiento del 4,5% respecto al resultado obtenido en 2024. El medio informó que en términos constantes, sin considerar el efecto de la inflación de las divisas y bajo tipo de cambio fijo, la mejora interanual en las ganancias alcanzó el 19,2%. BBVA lideró las caídas dentro del Ibex 35 durante el arranque de la jornada bursátil, pese a la solidez de sus resultados financieros.

Según detalló la propia entidad, los ingresos totales –margen bruto– sumaron 36.931 millones de euros entre enero y diciembre de 2025, lo que representa un avance del 4,1% frente al año anterior. Los ingresos por intereses netos (margen de intereses) ascendieron a 26.280 millones de euros, incrementándose en un 4%. En cuanto a las comisiones netas percibidas, la entidad alcanzó los 8.215 millones de euros, un 2,8% más que en 2024. El resultado de las operaciones financieras registró una contracción del 32,1%, descendiendo hasta los 2.656 millones de euros, de acuerdo con lo consignado por la propia entidad.

En el desglose de costes, los gastos de personal totalizaron 7.773 millones, mostrando un aumento del 1,5%, mientras que el resto de los costes administrativos sumó 5.038 millones de euros, superando en un 0,7% los registrados el año previo. El impacto por amortizaciones se redujo levemente, con un retroceso del 0,8%, hasta los 1.521 millones de euros, según el balance publicado. Además, el banco contabilizó un deterioro de activos financieros de 6.073 millones de euros, cifra que supera en un 5,7% la correspondiente a 2024. El monto relacionado con dotaciones y provisiones ascendió a 373 millones, un 88,8% más que el año anterior, incrementando la atención sobre la evolución de la calidad crediticia y los riesgos de la institución.

De acuerdo con lo manifestado por Carlos Torres, presidente de BBVA, la entidad combinó crecimiento y rentabilidad, y “este magnífico desempeño se ha traducido en una excelente creación de valor, que nos permite acelerar la remuneración a nuestros accionistas”. En línea con esto, el banco anunció la propuesta de abonar, en abril de 2026, un dividendo complementario de 0,60 euros por acción, sumado al pago a cuenta ya efectuado en noviembre por 0,32 euros. El total de dividendos con cargo a 2025 se elevaría así a 0,92 euros por acción y 5.249 millones de euros distribuidos.

A pesar de los resultados históricos anunciados, según lo señalado por la entidad y los datos recogidos por los medios de comunicación, las acciones sufrieron una disminución significativa durante la apertura del mercado. El contraste entre la evolución del valor bursátil y los indicadores positivos contenidos en el informe financiero subraya la complejidad y las expectativas del mercado en lo referente al sector bancario.

Por último, el impulso en la digitalización del banco se refleja en la proporción de nuevos clientes captados a través de medios digitales, aspecto que supuso aproximadamente dos tercios de las altas efectuadas durante 2025, una cifra sin precedentes para la entidad. Este aumento en el número de clientes totales y el énfasis en los canales digitales forman parte de la estrategia de BBVA para fortalecer su posición en el mercado.