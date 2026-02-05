Alcalde de Móstoles defiende su inocencia y asegura que se ha construido un relato que "no corresponde con la realidad"

En medio de la cobertura mediática relacionada con las acusaciones recientes, el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha subrayado que ninguna autoridad judicial ha abierto una investigación ni existe una exigencia formal para que presente su dimisión, ya que los mecanismos internos del partido archivaron el caso y no lo han considerado procedente para avanzar en otras instancias. El alcalde declaró que una noticia difundida por el diario 'El País' sobre una denuncia de acoso sexual no constituye una base suficiente para que se adopten medidas en su contra.

Según publicó 'El País', una concejala señaló a Bautista por supuesto acoso sexual, lo que desencadenó la comparecencia del alcalde ante los medios. Tal como reportó el propio Bautista en rueda de prensa, afirmó que se le atribuye un comportamiento que no corresponde con la realidad y sostuvo que mantiene la presunción de inocencia. Explicó que el relato presentado en medios de comunicación representa una construcción a partir de un testimonio, pero no hay cauces legales que lo respalden hasta el momento.

El regidor manifestó que tanto en el plano judicial como en el proceso interno llevado por el Comité de Derechos y Garantías, el asunto fue archivado y no avanzó a una fase formal de acusación. Defiende que ninguno de sus concejales solicitó su renuncia y recalca que la información periodística, en su opinión, carece de consistencia para justificar decisiones políticas como la dimisión. “Nadie de mis concejales me han pedido que dimita porque no hay una acusación como tal, es decir, la vía judicial no se ha explorado y en la vía del Comité de Derechos y Garantías el caso está archivado. Por tanto, una información periodística creo que no es suficiente para que se tome ninguna decisión”, manifestó Bautista en declaraciones recogidas por 'El País'.

'El País' detalló que la controversia surgió a raíz de una denuncia hecha pública por el citado medio en la mañana del jueves, ante la que la figura municipal optó por presentarse en rueda de prensa para exponer su postura. Bautista insistió durante su intervención en la ausencia de elementos formales que sostengan una actuación de oficio o alguna iniciativa jurídica en curso respecto a los hechos señalados.

Durante la rueda de prensa, según consignó el diario, el alcalde remarcó su confianza en los procedimientos establecidos dentro del partido y subrayó que hasta la fecha los órganos competentes decidieron no dar continuidad a la denuncia tras su revisión. Añadió que esta postura fue comunicada a su equipo de gobierno, sin que ninguno de los miembros solicitara que deje el cargo. La noticia publicada por 'El País' expuso detalles de la acusación, pero el alcalde reiteró ante la prensa que la cuestión se encuentra cerrada en el ámbito interno.

Bautista concluyó su intervención asegurando que permanece a disposición de los medios y de los órganos correspondientes en caso de que surjan acciones adicionales, aunque a su juicio no se han cumplido las premisas necesarias para justificar iniciativas legales ni políticas en su contra, reiterando la falta de fundamento judicial o institucional tras la noticia, según consignó 'El País'.