Adidas presenta el balón de la final de la Liga de Campeones femenina, inspirado en la ciudad de Oslo

Elementos simbólicos como motivos de tigre y referencias al apodo de Oslo, "Tigerstaden", forman parte del nuevo balón oficial que se utilizará en la final de la UEFA Women's Champions League 2026. El enfrentamiento está programado para el 23 de mayo en la capital noruega. Adidas, la marca alemana responsable del esférico, ha detallado que el diseño rinde tributo tanto a la herencia nórdica como a la fuerza colectiva y a la evolución reciente del fútbol femenino. Según informó Adidas en un comunicado recogido por el medio, la inspiración del balón proviene de las legendarias guerreras escandinavas y del concepto de Skjaldborg, la muralla de escudos utilizada históricamente en batalla, símbolo que representa unidad, resiliencia e interconexión en la cultura local.

El diseño, según publicó Adidas, parte de una base blanca nítida, sobre la cual se disponen paneles entre las estrellas que presentan un acabado de color metálico rojo fuego. Alrededor de cada estrella, la superficie integra elementos en tonos plateados que evocan escudos protectores y armaduras entrelazadas, aportando un sentido visual de fortaleza colectiva. Los gráficos plateados grabados sobre los bloques rojos aluden a antiguas tallas nórdicas, reforzando así la conexión con la historia escandinava destacada en el comunicado.

Además, el diseño incorpora motivos de tigre, en referencia directa al apodo de Oslo, ‘Tigerstaden’. Estos elementos, distribuidos en la superficie del esférico, forman parte esencial del homenaje a la ciudad anfitriona. Los detalles gráficos también incluyen el logotipo de adidas Performance y el símbolo y trofeo de la UEFA Women's Champions League en un tono azul profundo, generando un contraste marcado con el resto de la paleta de colores. Esta combinación de colores busca crear una imagen contemporánea y única para la final.

Según detalló Adidas, el balón fue diseñado específicamente para cumplir con los requerimientos del fútbol femenino de elite, integrando tecnología termosellada y una estructura sin costuras que ofrece una mayor precisión, control y consistencia sin importar las condiciones en las que se juegue el partido. La superficie, además, presenta una textura optimizada que mejora la capacidad de agarre y el contacto, asegurando que el esférico responda a las demandas más exigentes de las jugadoras en la máxima competencia europea.

El comunicado difundido por la marca describe que este homenaje visual pretende no solo destacar la historia y los símbolos culturales de Escandinavia, sino también enlazar con los valores de fortaleza, valentía e independencia atribuidos a las figuras femeninas legendarias de la región. El concepto de Skjaldborg, mencionado como fuente de inspiración, se expresa en la disposición visual de las estrellas y los elementos metálicos, que representan la protección y la solidaridad en el campo, elementos considerados fundamentales en el desarrollo moderno del fútbol femenino.

El evento del 23 de mayo de 2026 prevé albergar a miles de seguidores y consolidar la importancia de Oslo como sede destacada para competiciones internacionales. El medio señala que, a través de la integración de tecnología avanzada y un marcado sentido del diseño icónico, Adidas refuerza su vínculo con el deporte profesional y con las atletas que protagonizarán la final. De acuerdo con la información brindada, la presentación del balón se integra dentro de las actividades previas a la final, generando expectativa en torno a la experiencia que vivirá tanto el público como quienes participarán en el encuentro decisivo.