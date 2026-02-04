Varios municipios sufren inundaciones, en Benalúa de las Villas con personas atrapadas en viviendas

El diputado de Emergencias y Asistencia a Municipios de Granada, Eduardo Martos, señaló que la atención de los efectivos se concentra en varios puntos críticos durante las primeras horas del día, principalmente en Loja, donde el arroyo Milano se encuentra en riesgo de desbordamiento y mantiene en alerta a los servicios de emergencia. La situación se agrava en localidades como Benalúa de las Villas, donde las intensas lluvias han causado cortes en los accesos y el aislamiento de residentes, además de generar la necesidad de rescates tanto en viviendas como en vehículos.

Según informó la fuente original, la provincia de Granada experimenta graves inundaciones derivadas del temporal Leonardo, que afecta a numerosos municipios como Montillana, Campo Téjar, Huétor Santillán, Beas de Granada y la venta de Santa Bárbara en Loja. El medio detalló que el municipio de Benalúa de las Villas es uno de los más afectados, ya que las vías de entrada están interrumpidas, impidiendo el acceso de los equipos de rescate y complicando la situación de las personas que permanecen atrapadas en sus domicilios. Las autoridades reportaron también que hubo rescates de ocupantes que habían quedado dentro de sus automóviles debido al rápido aumento del nivel del agua.

El medio especificó que en Valderrubio se han producido episodios de anegamiento importantes después del desbordamiento del Barranco Hondo, lo que afecta a distintas áreas del municipio. La crecida de los cursos de agua y la persistente lluvia siguen provocando daños significativos en infraestructuras, impidiendo la circulación normal y derivando en el corte de diversas carreteras secundarias y principales.

Entre las vías afectadas, la carretera GR3401 que conecta Valderrubio con Fuente Vaqueros, incluyendo el área de Zujaira, permanece cerrada, según reportó la fuente. También está interrumpido el paso en la carretera que une Zagra con Fuentes del Cerna, dentro del término municipal de Algarinejo, además de la ruta entre Huétor Tájar y Villanueva (GR-4403) y la GR-4405 entre los puntos kilométricos 0 y 0+300, en el tramo Montillana-Trujillos.

Las emergencias evacuaron a personas que resultaron atrapadas tanto en viviendas como en vehículos. La fuente mencionó que, en particular, un hombre quedó inmovilizado dentro de su coche en la vía GR-3420, la cual permanece clausurada a causa de la crecida y las condiciones peligrosas de la carretera. Ante este escenario, desde los servicios de emergencia se hizo un llamado a la población para evitar desplazamientos innecesarios y ejercer máxima precaución a lo largo del día, ya que se prevé que la situación meteorológica continúe presentando riesgos para la integridad de los habitantes y el tránsito local.

El medio consignó la complejidad del operativo, donde la coordinación de los equipos de rescate y la asistencia a la población se ve dificultada por la magnitud de las inundaciones y la extensión de los cortes viales. Las autoridades locales y provinciales trabajan en la evaluación continua de los daños y en la priorización de intervenciones en las zonas más afectadas, en tanto continúan monitoreando posibles agravios debidos al desbordamiento de arroyos y barrancos.

La actual fase de la emergencia impone restricciones no solo a la movilidad, sino también al acceso de suministros y a los servicios básicos en algunas áreas rurales y urbanas. Según publicó la fuente citada, los residentes deben permanecer alertas ante cualquier indicación de evacuación y seguir las recomendaciones que emiten tanto la protección civil como los servicios de emergencia, mientras las cuadrillas municipales y provinciales despliegan esfuerzos para restablecer la seguridad y la comunicación en las áreas más aisladas.

Tal como consignó la fuente original, estas circunstancias han motivado la activación de protocolos excepcionales para asegurar la atención prioritaria de las personas atrapadas o en riesgo, además de la puesta en marcha de operativos para limpiar carreteras, controlar el nivel de agua y restablecer gradualmente la normalidad en los puntos donde las condiciones lo vayan permitiendo. Las autoridades mantendrán la vigilancia constante ante la posibilidad de nuevas emergencias relacionadas con la evolución de la borrasca Leonardo.