Agencias

The Core y Grupo Planeta reivindican la literatura como motor creativo de la industria audiovisual

Reconocidos autores, expertos y estudiantes analizaron en Madrid el papel central de las letras en el desarrollo de historias, destacando la importancia de la formación y el entendimiento de la industria para conectar la creatividad literaria con contenidos audiovisuales y nuevas plataformas

Guardar

La formación de nuevos talentos en la creación literaria y su relación con la industria editorial y audiovisual se ha consolidado como un eje central para fortalecer la conexión entre la literatura y las nuevas plataformas de contenidos. Según consignó The Core School, estos temas formaron parte del debate principal durante el I Evento Literario realizado en Madrid, una iniciativa conjunta de The Core School y Grupo Planeta que buscó reivindicar la literatura como pilar creativo de la industria audiovisual.

Durante el encuentro, al que asistieron reconocidos autores, expertos del sector y estudiantes, la decana de The Core, Mercedes Agüero, destacó la importancia de la literatura como fundamento para comprender la construcción de historias en la actualidad, independiente del formato final que adopten. Según publicó The Core School, Agüero hizo hincapié en que la formación de los nuevos creadores supera el dominio de las técnicas narrativas e involucra también el entendimiento de los procesos editoriales, el funcionamiento interno de la industria y la relación dinámica entre la literatura y otros sectores. Además, subrayó el valor de espacios como este evento, que acercan a escritores consolidados y profesionales a las nuevas generaciones interesadas en la escritura.

Durante las intervenciones, los ponentes coincidieron en la vigencia de la literatura como una base insustituible para la creatividad, destacando su capacidad de potenciar no solo la narrativa tradicional, sino también áreas como el audiovisual, la comunicación y las plataformas emergentes de contenido. Entre los invitados destacados se encontraban Alfonso Goizueta, finalista del Premio Planeta 2023, quien señaló la necesidad de la lectura profunda como condición previa indispensable para cualquier escritor. En palabras de Goizueta, “La construcción de ficción requiere de aprender, de leer con atención”, según recogió The Core School.

El periodista y escritor Rubén Amón expuso la situación compleja que atraviesa el mercado editorial en España. Tal como reportó The Core School, Amón presentó cifras que reflejan la dificultad que enfrentan los autores para alcanzar la visibilidad y el éxito comercial: “En España se publican casi 100 000 títulos al año y solo el 0,1 por ciento superan los 3 000 ejemplares”, afirmó ante los asistentes.

Violeta Serrano, directora del máster en Escritura e Industria Literaria de The Core, aportó una perspectiva desde la formación académica, resaltando la premisa de que la creatividad es una potencialidad presente en todos los seres humanos. Según explicó Serrano, el programa de máster de The Core no solo transmite técnicas creativas, sino que orienta a los estudiantes sobre el funcionamiento de la industria literaria y las particularidades del sector editorial, de acuerdo con la información publicada por The Core School.

La agenda del evento incluyó actividades orientadas tanto al desarrollo de habilidades narrativas como al conocimiento de los procesos de edición. Entre las propuestas se encontraron el taller “Dime cómo andas y te diré quién eres”, enfocado en el uso del lenguaje corporal y las reacciones ante el conflicto como recursos para definir la psicología de los personajes de ficción, y el taller “Carta de presentación”, que abordó el trayecto desde el manuscrito hasta la publicación del libro. A esto se sumaron sesiones prácticas de escritura y edición literaria.

Según detalló The Core School, durante la jornada también se celebró un concurso de relato breve. Los participantes compartieron algunos de los textos trabajados en los talleres, en una experiencia que, según los organizadores, buscó promover la creatividad, la experimentación y el intercambio de aprendizajes entre autores emergentes y profesionales.

El medio The Core School subrayó que el propósito de reunir a figuras experimentadas del mundo editorial junto a estudiantes y nuevos escritores fue generar un entorno de diálogo que favorezca la transferencia de conocimientos, el entendimiento del entorno profesional y la consolidación de la literatura como motor central en la creación de historias para diferentes soportes, desde los libros tradicionales hasta las series, películas y plataformas digitales.

Temas Relacionados

LiteraturaIndustria audiovisualThe Core SchoolGrupo PlanetaAlfonso GoizuetaRubén AmónMercedes AgüeroMadridEspañaFormación creativaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

ISE, Govern y Barcelona defienden estrechar los vínculos tecnológicos de Europa y América Latina

Líderes públicos y empresariales recalcan, durante el European Latin Forum, la urgencia de fortalecer la cooperación audiovisual entre ambos continentes, destacando el potencial transformador de la digitalización, el desarrollo económico inclusivo y la creación de alianzas estratégicas

ISE, Govern y Barcelona defienden

El rey apela al compromiso de todos para resolver la "muy compleja ecuación" de la industria europea

Ante la creciente presión internacional y la necesidad de fortalecer el tejido productivo, Felipe VI insta a sumar esfuerzos para superar los desafíos de la innovación, la competencia global y la autonomía estratégica, promoviendo una visión industrial sólida y unida

El rey apela al compromiso

EEUU asegura que busca "el fin de las atrocidades" y afirma que la Junta de Paz juega un papel "complementario"

Washington sostiene que se movilizan esfuerzos internacionales para facilitar negociaciones entre las partes enfrentadas en Sudán, mientras diplomáticos insisten en sumar alianzas regionales y el respaldo de organizaciones multilaterales para agilizar una solución a la crisis humanitaria

EEUU asegura que busca "el

Detenida la amiga y el novio de una menor por grabar y difundir un vídeo manteniendo relaciones con él

Dos jóvenes fueron arrestados tras registrarse y distribuirse imágenes privadas de una adolescente en un colegio de Torrelavega, hechos denunciados por la madre de la afectada e investigados por las autoridades bajo sospecha de graves delitos sexuales y amenazas

Detenida la amiga y el

Petro ofrece a Trump la ayuda de la petrolera estatal Ecopetrol para la reactivación energética de Venezuela

Petro ofrece a Trump la