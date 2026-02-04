The Core y Grupo Planeta reivindican la literatura como motor creativo de la industria audiovisual

La formación de nuevos talentos en la creación literaria y su relación con la industria editorial y audiovisual se ha consolidado como un eje central para fortalecer la conexión entre la literatura y las nuevas plataformas de contenidos. Según consignó The Core School, estos temas formaron parte del debate principal durante el I Evento Literario realizado en Madrid, una iniciativa conjunta de The Core School y Grupo Planeta que buscó reivindicar la literatura como pilar creativo de la industria audiovisual.

Durante el encuentro, al que asistieron reconocidos autores, expertos del sector y estudiantes, la decana de The Core, Mercedes Agüero, destacó la importancia de la literatura como fundamento para comprender la construcción de historias en la actualidad, independiente del formato final que adopten. Según publicó The Core School, Agüero hizo hincapié en que la formación de los nuevos creadores supera el dominio de las técnicas narrativas e involucra también el entendimiento de los procesos editoriales, el funcionamiento interno de la industria y la relación dinámica entre la literatura y otros sectores. Además, subrayó el valor de espacios como este evento, que acercan a escritores consolidados y profesionales a las nuevas generaciones interesadas en la escritura.

Durante las intervenciones, los ponentes coincidieron en la vigencia de la literatura como una base insustituible para la creatividad, destacando su capacidad de potenciar no solo la narrativa tradicional, sino también áreas como el audiovisual, la comunicación y las plataformas emergentes de contenido. Entre los invitados destacados se encontraban Alfonso Goizueta, finalista del Premio Planeta 2023, quien señaló la necesidad de la lectura profunda como condición previa indispensable para cualquier escritor. En palabras de Goizueta, “La construcción de ficción requiere de aprender, de leer con atención”, según recogió The Core School.

El periodista y escritor Rubén Amón expuso la situación compleja que atraviesa el mercado editorial en España. Tal como reportó The Core School, Amón presentó cifras que reflejan la dificultad que enfrentan los autores para alcanzar la visibilidad y el éxito comercial: “En España se publican casi 100 000 títulos al año y solo el 0,1 por ciento superan los 3 000 ejemplares”, afirmó ante los asistentes.

Violeta Serrano, directora del máster en Escritura e Industria Literaria de The Core, aportó una perspectiva desde la formación académica, resaltando la premisa de que la creatividad es una potencialidad presente en todos los seres humanos. Según explicó Serrano, el programa de máster de The Core no solo transmite técnicas creativas, sino que orienta a los estudiantes sobre el funcionamiento de la industria literaria y las particularidades del sector editorial, de acuerdo con la información publicada por The Core School.

La agenda del evento incluyó actividades orientadas tanto al desarrollo de habilidades narrativas como al conocimiento de los procesos de edición. Entre las propuestas se encontraron el taller “Dime cómo andas y te diré quién eres”, enfocado en el uso del lenguaje corporal y las reacciones ante el conflicto como recursos para definir la psicología de los personajes de ficción, y el taller “Carta de presentación”, que abordó el trayecto desde el manuscrito hasta la publicación del libro. A esto se sumaron sesiones prácticas de escritura y edición literaria.

Según detalló The Core School, durante la jornada también se celebró un concurso de relato breve. Los participantes compartieron algunos de los textos trabajados en los talleres, en una experiencia que, según los organizadores, buscó promover la creatividad, la experimentación y el intercambio de aprendizajes entre autores emergentes y profesionales.

El medio The Core School subrayó que el propósito de reunir a figuras experimentadas del mundo editorial junto a estudiantes y nuevos escritores fue generar un entorno de diálogo que favorezca la transferencia de conocimientos, el entendimiento del entorno profesional y la consolidación de la literatura como motor central en la creación de historias para diferentes soportes, desde los libros tradicionales hasta las series, películas y plataformas digitales.