Termina sin acuerdo la reunión de Óscar Puente y sindicatos por la huelga, pero volverán a reunirse mañana

Las demandas por una mayor seguridad en las operaciones ferroviarias, que han cobrado especial relevancia después de los accidentes registrados en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), constituyeron uno de los principales puntos de discusión durante el encuentro entre los sindicatos y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Según informó el medio, la reunión encabezada por el ministro Óscar Puente junto a dirigentes sindicales concluyó este miércoles sin un acuerdo que permitiera suspender la huelga convocada para la próxima semana en el sector ferroviario, aunque las partes confirmaron que mantendrán las negociaciones con un nuevo encuentro programado para este jueves.

De acuerdo con la información difundida por los participantes, el encuentro se realizó en la sede ministerial en Madrid, donde el ministro estuvo acompañado por el secretario de Estado, José Antonio Santano –quien intervino de manera telemática desde Cataluña, donde supervisa directamente la situación en Rodalies–, así como por los presidentes de Adif, Pedro Marco, y de Renfe, Álvaro Fernández Heredia. También participaron el director de Recursos Humanos de Renfe, Lucas Calzado, y la secretaria general de Transporte Terrestre. Los sindicatos estuvieron representados por delegados de CCOO, UGT y Semaf, siendo este último el sindicato con mayor representación entre los maquinistas.

El medio detalló que la huelga ferroviaria está convocada los días 9, 10 y 11 de febrero y afectará tanto a las principales compañías de pasajeros –Renfe, Iryo y Ouigo– como a las cinco mayores empresas de transporte de mercancías: Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail. Estas últimas operan en el ámbito privado. Los paros se desarrollarán durante la jornada completa.

Uno de los objetivos centrales de la protesta sindical es lograr transformaciones estructurales que garanticen tanto la seguridad como la calidad del servicio ferroviario en España, tal como resaltaron los representantes laborales en el encuentro, según consignó el medio. Entre sus otras demandas figuran la reversión de la externalización de servicios hacia empresas externas y la ampliación de las plantillas, cuestiones que consideran fundamentales para mejorar las condiciones de trabajo y el funcionamiento general del sistema.

Tras la finalización de la reunión, fuentes del Ministerio manifestaron que, pese a la ausencia de acuerdos concretos, el encuentro transcurrió en un clima de diálogo constructivo, con pleno interés en mantener abiertas todas las opciones para alcanzar una solución que satisfaga las reivindicaciones de los trabajadores del sector ferroviario. El Ministerio reiteró que "suscribe al completo" las demandas referidas al refuerzo de la seguridad, un aspecto intensificado tras los recientes incidentes en las redes de trenes.

Fuentes sindicales subrayaron la importancia de dar continuidad a las negociaciones e indicaron que la disposición de ambas partes a fijar una nueva cita para el jueves representa una oportunidad para avanzar. Según publicó el medio, las organizaciones laborales esperan recibir propuestas concretas por parte del Ministerio, especialmente en lo que se refiere a la revisión de los modelos de externalización y al incremento de las dotaciones de personal. Advirtieron sobre el impacto que la huelga podría tener en los servicios ferroviarios tanto de pasajeros como de mercancías si no se logran los avances requeridos.

La crisis que se vive en el sector, agravada por los recientes accidentes, ha puesto bajo escrutinio los mecanismos de mantenimiento, supervisión y gestión de las infraestructuras ferroviarias. Las agrupaciones sindicales recalcaron que la seguridad no solo afecta a los trabajadores, sino también a los usuarios y a la integridad de la red ferroviaria nacional.

El Ministerio, por su parte, mantuvo el compromiso de atender estas inquietudes tomando en cuenta el contexto que dispararon los siniestros de Adamuz y Gelida, cuyos efectos trascendieron a nivel institucional y social. El encuentro de este miércoles se suma a una serie de negociaciones que buscan evitar la paralización del servicio y alcanzar acuerdos que transformen aspectos clave del sistema, reportó el medio.

A la espera de la reunión prevista para este jueves, la convocatoria de huelga sigue vigente y afecta a empleados de todas las compañías que operan servicios de transporte ferroviario tanto de viajeros como de mercancías en territorio español. Mientras, las partes insisten en la necesidad de continuar el diálogo para buscar una respuesta satisfactoria a las demandas planteadas.