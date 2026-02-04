Stubb reconoce que la política exterior de Trump contradice los valores europeos

La presencia de diferencias notables en ámbitos clave como la Defensa, el papel de la OTAN y la industria marítima marcó el centro del discurso de Alexander Stubb ante el Parlamento finlandés, quien subrayó que, a pesar de mantener una “sólida relación” en estos sectores con Estados Unidos, existen desacuerdos abiertos sobre asuntos como el cambio climático y el respeto a las instituciones y normas internacionales. Durante su comparecencia, el presidente de Finlandia alertó que la Casa Blanca, bajo la administración de Donald Trump, ha modificado su enfoque hacia Europa y los organismos multilaterales, lo que, en su opinión, pone en duda la estabilidad del actual orden internacional.

Según informó el medio original, Stubb hizo hincapié en que la política exterior promovida por Washington contradice los valores europeos, especialmente al priorizar una política que, afirmó, "socava el actual orden internacional". El presidente finlandés detalló que los cambios en la postura internacional de Estados Unidos se volvieron especialmente notorios el último año, en particular a raíz de la estrategia estadounidense frente a la invasión rusa de Ucrania, evidenciando lo que describió como una práctica creciente de "operar al margen de las instituciones internacionales".

De acuerdo con lo publicado, Stubb manifestó que Europa ahora figura en un lugar secundario dentro de la agenda exterior estadounidense, por detrás del Hemisferio Occidental y la región de Asia y el Pacífico. El mandatario finlandés advirtió que los países europeos no pueden ajustar de manera inmediata sus políticas para dar respuesta a estos cambios en las prioridades de Washington. Para ilustrar la transformación de las relaciones transatlánticas, explicó que “Estados Unidos es un aliado importante para nosotros. Al mismo tiempo, debemos ser honestos con nosotros mismos y reconocer que Estados Unidos está cambiando y también la actitud del país hacia sus aliados y su forma de participar en política exterior”.

El medio consignó que Stubb caracterizó este viraje como un proceso gradual pero de largo plazo, reflejando un entorno internacional cada vez más estructurado por el poder y la fuerza en detrimento de los marcos normativos compartidos tradicionalmente entre Washington y sus socios europeos. Instó a prepararse para esta “competencia cada vez más feroz”, al tiempo que hizo un llamado a la cooperación entre países frente a este nuevo escenario.

El presidente finlandés insistió en que, si bien persiste la colaboración con Estados Unidos en áreas concretas traicionales, persisten divergencias esenciales que afectan tanto el marco de la seguridad común como la arquitectura internacional forjada en las últimas décadas. La posición de Helsinki refleja la inquietud de varios gobiernos europeos ante la posibilidad de que la estrategia exterior estadounidense resulte menos predecible y más centrada en los intereses domésticos, en detrimento de los compromisos multilaterales.

El discurso de Stubb puso en relieve una etapa de la política internacional donde las prioridades de Washington en materia de alianzas y liderazgo mundial han sufrido un reordenamiento, según el medio citado. Esa dinámica, insistió, exige a Europa evaluar su capacidad de respuesta ante una coyuntura en la que la tradicional cooperación con Estados Unidos ya no puede darse por sentada en todos los frentes.